برلماني: صناعة البتروكيماويات تساهم قي رفع مؤشر الاقتصاد

ثمن النائب ابراهيم خليفة، عضو مجلس النواب، جهود الدولة في التوسع في صناعة البتروكيماويات وزيادة الانتاج منها خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن هذه الصناعة تدخل في إنتاج منتجات متعددة كمواد الطلاء وغيرها.

وأفاد "خليفة"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن صناعة البتروكيماويات واحدة من أفضل الصناعات التي تساعد في رفع مؤشر النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن التوسع في مشروعات هذه الصناعة يساهم في تحريك مؤشر النمو ورفع مؤشر الاقتصاد المصرى .





وأكد عضو مجلس النواب، على أن الدولة في الآونة الأخيرة اهتمت بصورة كبيرة بملف المواد البترولية نظرًا لقيمتها المادية وأثرها الملموس على الاقتصاد، منوهًا إلى أن الدولة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات التي أهمها مجال المواد البترولية.









وتابع:" الدولة خلال العام السابق حققت انجازات غير مسبوقة في مجال الاكتشافات البترولية التي ساعدتها في التوسع في هذه الصناعات والعمل على زيادتها".





الجدير بالذكر أن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ترأس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2021 / 2022.





وأكد الملا، خلال اجتماع الجمعية العامة، أهمية التوسع فى مشروعات البتروكيماويات، وذلك من خلال إضافة مشروعات جديدة أو وحدات إنتاجية للمشروعات القائمة بهدف تعظيم القيمة المضافة، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من موارد مصر الطبيعية من البترول والغاز الطبيعى من أجل إعطاء دفعات قوية للتوسع في صناعة البتروكيماويات المصرية .





وفتح آفاق جديدة للاستثمار في هذه الصناعة الحيوية لمواكبة احتياجات السوق المحلية المتنامية من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة، والتى تقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية وكذا الصناعات الصغيرة والمتوسطة مثل صناعة البويات والمواد اللاصقة ومواد الطباعة والمطاط والمنسوجات والصناعات البلاستيكية والصناعات المغذية للسيارات والزجاج والمنظفات وغيرها من الصناعات التكميلية وتصدير الفائض.