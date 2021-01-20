برلماني: الدولة تسعى لفتح آفاق جديدة للاستثمار في الصناعات الحيوية

علّق النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، على قرارات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن التوسع فى مشروعات البتروكيماويات من خلال إضافة مشروعات جديدة أو وحدات إنتاجية للمشروعات القائمة، قائلًا " قرارت تؤكد سعى الدولة لفتح آفاق جديدة للاستثمار من خلال التوسع في صناعة أكثر من مجال".





وأشار "محمد"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، إلى أن الدولة توجهت إلى التوسع في صناعة البتروكيماويات نظرًا لكونها واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجة، لافتًا إلى أن الاكتشافات البترولية الأخيرة التي توصلت إليها الدولة ساعدت في تحقيق هذا التوسع وزيادة المشروعات فيه.









وأكد عضو مجلس النواب، على أن الدولة تولت أهتمام كبيرًا بصناعة البتروكيماويات نظرًا لأهيمتها في تحقيق القمية المضافة وتحسين الاقتصاد المصرى بالإضافة لفتح آفاق جديدة للاستثمار من خلال الصناعات الحيوية، منوهًا على أن هذه الصناعة تقوم على الغاز الطبيعى وبعض مشتقات البترولية الأخرى الذى يترتب تحقيق مكاسب مادية وزيادة القيمة المضافة.





الجدير بالذكر أن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ترأس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2021 / 2022.









وأكد الملا، خلال اجتماع الجمعية العامة، أهمية التوسع فى مشروعات البتروكيماويات، وذلك من خلال إضافة مشروعات جديدة أو وحدات إنتاجية للمشروعات القائمة بهدف تعظيم القيمة المضافة، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من موارد مصر الطبيعية من البترول والغاز الطبيعى من أجل إعطاء دفعات قوية للتوسع في صناعة البتروكيماويات المصرية .





وفتح آفاق جديدة للاستثمار في هذه الصناعة الحيوية لمواكبة احتياجات السوق المحلية المتنامية من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة، والتى تقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية وكذا الصناعات الصغيرة والمتوسطة مثل صناعة البويات والمواد اللاصقة ومواد الطباعة والمطاط والمنسوجات والصناعات البلاستيكية والصناعات المغذية للسيارات والزجاج والمنظفات وغيرها من الصناعات التكميلية وتصدير الفائض.