الفريق حنفي عبد الله: الأرض التي يقام عليها سد النهضة سودانية

أكد الفريق حنفي عبدالله المحلل الأمني والاستراتيجي، أنه لن نقبل بفرض سياسية الأمر الواقع في أزمة سد النهضة الأثيوبي.





وأضاف عبدالله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن الأرض التي يقام عليها سد النهضة أراضي سودانية، متابعا أن لابد أن يكون هناك ادور للاتحاد الأفريقي لتحفظ الجانبية السوداني والمصري للعملية الفنية لبناء السد.

وتابع المحلل الأمني والاستراتيجي، السودان سيصعد المواقف في الاتحاد الإفريقي والدولي بشأن الملء الثاني لسد النهضة.





وقال إن الميليشيا الإثيوبية دعمت بعض القبائل لاستغلال بعض الأراضي السودانية، مضيفا أن القوات السودانية استعادات الأراضي التي حصلت عليها المليشيات الأثيوبية.





وأكد المحلل الأمني والاستراتيجي، أن إثيوبيا لن تستطيع لي ذراع السودان للحصول على أراضيها، مشيرا إلى أن لا نريد التصعيد في هذه المناطق لكن الجانب الأثيوبي يفعل أشياء مختلفة.





وأضاف عبدالله، أن السودان لا يريد حربا مع أحد وانما يسعى للحصول على حقوقه بكل شرف، مشيرا إلى أن السودان قادر على الدفاع عن أراضية بكل شراسة.

وأكد الفريق حنفي عبدالله المحلل الأمني والاستراتيجي، أن الجيش السوداني يعمل وفقًا للقوانين الدولية في حماية أراضيه، لافتا إلى أنه وصل إلى السودان أكثر من 60 ألف مواطن من أقليم تيجراي.



