مستشار وزيرة الصحة يوضح كيفية التسجيل على موقع حجز لقاح كورونا ..فيديو

قال المهندس ايسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات إن البدء في التطعيم ضد فيروس كورونا يعتمد على تجهيز مراكز لتلقي أكبر عدد ممكن من الناس للقاح، وهناك الكثير من الاعتبارات نضعها أمام أعيننا، وخلال أيام من الممكن أن نطلق موقع تسجيل لتلقي طلبات التلقيح.





وأضاف ايسم صلاح، خلال لقائه ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، أى شخص يمكنه الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل لتلقي اللقاح سيقوم بالدخول وتسجيل بياناته، وبعد ذلك سيقوم بالاجابة عن مجموعة أسئلة، ومنها أسئلة طبية وشخصية حتى نستطيع التمييز بين من لهم الأولوية في تلقي التطعيم.





وأوضح ايسم صلاح، بعد الانتهاء من التسجيل على الموقع يأخذ الفرد رقما كوديا خاصا به، ويتم التواصل مع الفرد أو الشخص من خلال رسالة نصية. علىبه،معأو



