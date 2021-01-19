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محافظات

فرحة عارمة بالمطرية عقب الإفراج عن ٣٥ صيادا اخترقوا المياه الإقليمية السعودية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:06 م
صدى البلد
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همت الحسينى
تسود حاله من السعادة والبهجة اهالى مدينة المطريه بمحافظة الدقهلية عقب الاعلان عن افراج السلطات السعودية، عن صيادين من ابناء المطرية، التابعة قاموا باختراق المياة الإقليمية، حيث تحركت المركب قادمة إلى الأراضى المصرية .

وأعرب أحد الصيادين العائدين ويدعى م ا م عن سعادته وزملاءه ال٣٤ بالتوصل لحل وعودتهم موجها وزملاءه الشكر للمسئولين بمصر والسعوديه خاصة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى لم يتخل عن أبناء مصر وانقذهم من السجن.

واكداهالى الصيادين ان ابناءهم يمرون بظروف صعبه وكانوا يعملون من اجل لقمة العيش ، و تم القبض عليهم بالسعودية، نتيجة اختراقهم المياه الإقليمية، أثناء قيامهم بالصيد على متن مركب ولم يتعمدوا اختراقها. 
وناشد أهالى الصيادين السلطات المصرية بتسهيل استخراج تصاريح صيد المراكب الصيد المصرية حتى لا يتعرضون للخطر والقاء القبض عليهم كانهم متهمين فقد يتعرضون لمخاطر عديدة بسبب ذلك املين ان يستجيب المسئولين لطلبهم فهم يمرون بظروف اجتماعيه ومادية صعبه ويريدون ان يعملون بأمان.
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