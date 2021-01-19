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رياضة

أخبار الزمالك | احتلال صدارة الدوري .. وسبب استبدال بن شرقي أمام الجونة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:21 م
أخبار الزمالك
أخبار الزمالك
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حسام الحارتي
نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار المهمة عن نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية نعرضها لكم: 

تمنى هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك  وجود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فى الصدارة للأبد عقب  الفوز اليوم الثلاثاء على الجونة بهدف أوباما وتصدره لجدول ترتيب الدوري الممتاز.



حرص البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي توجيه الشكر لمسؤولي ملعب بتروسبورت على اهتمامهم بصيانة الملعب قبل مباراة اليوم أمام الجونة.



كشف مدحت عبد الهادي، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية الفوز الذي حققه الفريق الأبيض في مباراة اليوم أمام الجونة في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري.





عبر أشرف قاسم المشرف على الكرة بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز على الجونة بهدف دون رد في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري.



حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزًا هامًا على الجونة بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

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