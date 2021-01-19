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رياضة

الدوري الألماني .. بروسيا مونشنجلادباخ يهزم فيردر بريمن

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:44 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
فاز بروسيا مونشنجلادباخ، بقيادة مدربه ماركو روز، على فيردر بريمن، بقيادة فلوريان كوفلدت بهدف دون مقابل. 

استمر الهدوء الحذر في الشوط الاول من جانب الفريقين في المباراة التي جمعتهم بعد أكثر من سبعة أشهر تفصلهم عن أخر مواجهة بينهما.

وتمكن اللاعب،نيكو إيلفيدي، من تسجيل هدف المباراة لبروسيا في الدقيقة 66

وأشهر الحكم 4 بطاقات صفراء كان لكل فريق نصيب متساوي ببطاقتين، دون أي بطاقات حمراء، 
وتفوق بروسيا في الإستحواذ على الكرة بنسبة 60%. 

وبهذة النتيجة يصعد مونشنجلادباخ الى المركز الخامس، بينما يستقر منافسه في المركز 12 في ترتيب جدول الدوري الألماني.

وتأتي المباراة التي أقيمت على ملعب بروسيا بارك ضمن منافسات الأيبوع ال 17 في منافسات البوندسليجا.

ومازال بروسيا مونشنجلادباخ يعاني من غياب مهاجمة الفرنسي الدولي ماركوس تورام بسبب عقوبة الإيقاف التي قد تعرض لها بسبب البصق علي الخصم في مباراة هوفنهايم


يذكر أن المهاجم الفرنسي تم إيقافة ست مباريات ومباراة اليوم هي الرابعة وبالتالي سيغيب عن مباراتين دورتموند ويونيون برلين بالجولتين الثامنة والتاسعة عشر ولكن الشيء الإيجابي هو عودة المهاجم المميز الحسن بليا الذي قد جلس علي مقاعد البدلاء في مباراة شتوتجارت.
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