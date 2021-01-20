برلمانى: حكومة مدبولى أدت دورا مهما خلال الفترة الماضية

قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أدت دورا كبيرا خلال الفترة الماضية والتي حققت بها العديد من الإنجازات التي جعلت مصر تسير بخطى ثابتة نحو التنمية والتقدم في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن بيان الحكومة أمس يدعو الجمع للفخر بهم وبخطتهم التي ستحقق طفرة لمصر.





وأكد "محمد"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، والتي تهدف إليها الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا:"أنا كمواطن مصري شعرت بالإطمئنان من بيان الحكومة لأن بقا عندنا تنفيذ على أرض الواقع وانتهى زمن الشعارات التي لا يتم تنفيذها".





وتابع عضو مجلس النواب:"لما مصر عملت خطة الإصلاح الاقتصادي الناس شككت في قدرة مصر على تنفيذها لكن دلوقتي قدرنا نجني ثمارها وعلى الرغم من تأثير كورونا على العالم أجمع إلا إن مصر لم تتأثر بشكل كبير"، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري سيمر بطفرة كبيرة في الفترة المقبلة وأن مصر ستنتقل إلى مرحلة جديدة مواكبة للدول العظمى.





يذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الاثنين، قد شهدت إلقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى بيان الحكومة عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة حسبما أكد جدول الأمانة العامة لمجلس النواب بشأن جلسة اليوم.





كما ألقى وزراء التنمية المحلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التموين والإعلام بيانا حول برنامج الحكومة.