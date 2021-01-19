ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ 400 ألف

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:45 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، وصول وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة أكثر من 400 ألف وفاة. 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، من ارتفاع جنوني في حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا حول العالم.

وقال كبير خبراء الطوارئ في الصحة العالمية،  مايك رايان، إنه من المتوقع أن تزيد الوفيات العالمية بسبب كورونا إلى 100 ألف في الأسبوع، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف رايان في تحديث للتقرير الوبائي قدمه في اجتماع لمجلس المنظمة إن منطقة الأمريكتين تسجل نحو 47 بالمئة من أعداد الوفيات الراهنة.

وتابع: "حاليا الوضع الوبائي متحرك ومتباين وزادت السلالات الجديدة من تعقيده".

من جانبه، أعرب عضو مجلس إدارة المنظمة، بروس إيلوارد، عن أمله في أن تحصل الدول الفقيرة على لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جونز هوبكنز: تسجيل أكثر من 133 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

أمريكا تسجل أكثر من 157 ألف إصابة و1172 وفاة بـ كورونا

في انتظار مراجعة البيانات.. قرارات جديدة لمنظمة الصحة العالمية حول 3 لقاحات

تحذير قاس لمنظمة الصحة العالمية بعد وفاة 12 ألف حالة كورونا في يوم

الأعلى منذ بداية الجائحة.. الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا الأسبوعية

جونز هوبكنز: حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 19 مليونا

ترشيحاتنا

أغنى شاب في مصر يروي تفاصيل محاولة سرقته بالإكراه على كورنيش النيل

موعد مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

نور عمر دياب ترد على المتنمرين عليها بـ عنف | شاهد

غاوية دراسة وروايات.. رحلة نور ابنة عمرو دياب من مصر إلى لندن

بعد تناولهن «تورتة جنسية».. سيدات الجزيرة يواجهن الحبس سنة و300 جنيه غرامة

الكويت.. رقم قياسي جديد للوافدين المخالفين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف جمال وأنوثة ابنة عمرو دياب

لمرضى السكري .. 3 تمارين رياضية ضرورية لصحتك

شاهد.. الهند تطلق سيارة تنافس Land Rover بنصف الثمن