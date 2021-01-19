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النيابة الإدارية: المساهمة بمبلغ 3 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:49 م
المستشار محمد سمير
المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية
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عادل نصار
أكد المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، أن هناك ملحمة وطنية من المواطنين في أزمة كورونا.

وأضاف سمير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن النيابة الأدارية ساهمت بمبلغ 3 ملايين جنية لصندوق تحيا مصر.

وتابع المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، أن النيابة الإدارية ساهمت أيضا بمبلغ 200 الف جنية لدعم العمالة غير المنتظمة.

فيما أمر المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إيداع مبلغ 3 ملايين جنيه مصريا فى صندوق تحيا مصر، كمسامهة من أعضاء وأفراد الهيئة، وذلك لمواجهة الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.


وتأتى تلك المساهمة أنطلاقا من المساهمة الوطنية، فى مواجهة الظروف الراهنة، وما تتخذه الدولة من مجهودات لمواجهة الوباء العالمى لفيروس كورونا المستجد ، ورفع تأثير هذه الظروف عن بعض فئات الشعب المصرى الأكثر تضررا من تلك الظروف.

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