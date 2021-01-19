قالوا لـ صدى البلد.. سميرة عبد العزيز: سبب غريب وراء صداقتي بـ فاتن حمامة.. ظافر العابدين: لا مانع من تكرار تجربة المذيع

أدلى عدد من نجوم الفن بتصريحات خاصة لـ "صدى البلد" سواء عن أعمالهم الجديدة أو عن الموضوعات الأكثر إثارة للجدل خلال الساعات الماضية، ومن أبرزها الآتي…

بطرس دانيال

كشف الاب بطرس دانيال بعض التفاصيل بعد قرار تاجيل الدورة التاسعة والستين من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما.

وقال بطرس دانيال فى تصريح لـ صدى البلد : أن قرار تاجيل الدورة الجديدة من مهرجان الكاثوليكى للسينما جاء بعد قرار رئاسة الوزراء بتاجيل اى فعالية فنية.

واضاف: قررنا التاجيل أفضل من الغاء الدورة تماما خاصة أن مهرجان الكاثوليكى للسينما يعد اقدم المهرجانات الفنية فى مصر، وننتظر قرار رئاسة الوزراء وبعدها يتم تحديد موعد جديد لاقامة المهرجان والذى يكون على الارجح فى الربيع.

واوضح بطرس ان ادارة المهرجان تجرى جميع التحضيرات اللازمة من اجل الدورة الجديدة حيث من المقرر ان يتم الاعلان عن اختيار خمسة أفلام المشاركة فى المهرجان فى الشهر المقبل.

وتابع : نقوم باختيار الافلام المشاركة فى المهرجان ونواجه صعوبة بالغة فى الاختيار بسبب مستوى الافلام التى عرضت فى عام 2020 والتى لم تكن على المستوى المطلوب.

واوضح دانيال : اتفقت ادارة المهرجان على أن تختار ايضا من الافلام التى تم عرضها على منصات الكترونية كامر استثنائى خاصة أننا اعتدنا على الاختيا من الافلام المعروضه جماهيريا.

ظافر العابدين

قال الفنان ظافر العابدين أنه ليس لديه مانع في أن يعود ويكرر تجربة المذيع مرة أخرى، ولكن بشرط أن يكون هناك برنامج قوي، موضحا أنه خلال تلك الفترة لم يعرض عليه برنامج يعيده للساحة الإعلامية.

وخاض ظافر تجربة المذيع من خلال برنامج أمير الشعراء عام 2007 على أحد القنوات الفضائية.

وأضاف ظافر العابدين في تصريحات لـ "صدى البلد" إن تواجده في السينما المصرية مهم جدا بالنسبة له، ولفت إلى أنه يسعى خلال الفترة القادمة للتواجد بكثرة في الأعمال السينمائية المصرية.

و عبر الفنان ظافر العابدين عن سعادته بالتواجد في فيلم "العنكبوت"،

وقال إنه جاء إلي مصر خلال تلك الفترة لاستكمال تصوير العمل الذي توقف فترة طويلة بسبب ظروف كورونا وانشغالهم بعدد من الأعمال الفنية.

وكشف أنه يجسد شخصية شقيق الفنان أحمد السقا في العمل، ولفت إلى أنه متحمس جدا لعرض العمل في السينمات، وتلقي ردود فعل من الجمهور، موضحا أن الفيلم مختلف وجديد وقصته لم تقدم من قبل.

وتدور أحداث العنكبوت حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات، ويقوم السقا بدور شخص مشهور يكتب عنه فى الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العنكبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية خاصة أنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء فى كل عملية يقوم بها.

مريم نعوم

أكدت الكاتبة مريم نعوم إلى أن مسلسلها "ليه لأ" حاول تحريك المياه الراكدة تجاه نظرة المجتمع لمستقبل الشابات في مصر.

وقالت: "عنوان المسلسل يتوافق مع رحلة البطلة "عالية"، لجهة اختياراتها التي تُقابل بالرفض الشديد دومًا، بينما ترى الأخيرة أنه لا مانع من خوض التجربة"، خاصة عندما تقرر"عالية" المشاركة في مسابقة أو تحد خارج عن المألوف، ومن هنا تنطلق الحبكة الدرامية".

ولفتت إلى أن العمل يطرح موضوع الصراع بين جيلين الأول منهما تمثله عالية وصديقاتها وابن عمها، وجيل آخر تمثله والدتها وعمها وخالتها وشخصيات أخرى، الأول يطالب بالاستقلالية وتجربة أشياء جديدة، وجيل آخر محافظ يخاف على أولاده ويخشى على مستقبلهم بنظرته التقيلدية".

وتشير كاتبة المسلسل إلى أن "الشخصيات بصورة عامة تمثل الحياة الاجتماعية للطبقة المتوسطة المصرية، نرى الأزمات والتناقضات لأكثر الطبقات المقيدة في مصر، ونحاول بذلك تحريك المياه الراكدة تجاه نظرة المجتمع لمصير الشابات، وكأن مصيرهن يجب أن يكون مرسومًا سلفًا عبر الزواج وتكوين أسرة من دون تحقيق الذات خارج هذا الإطار".

وتدور آحداث مسلسل "ليه لأ"، حول صراع الأجيال واستقلالية المرأة سعيًا لتحقيق ذاتها، ويطرح قصة “عالية” الشابة التي تبحث عن تحقيق أحلامها بعيدًا عن الضغوط العائلية التي يفرضها الأهل على أولادهم خصوصًا البنات بحكم بعض العادات والتقاليد، فقرّرت المشاركة في إحدى المسابقات ساعية للحصول على منحة دراسية علها تنجح في تحقيق مشروعها.

سميرة عبد العزيز

أكدت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد أن علاقتها بسيدة الشاشة العربية كانت وطيدة، وروت لـ صدى البلد أن صداقتهما بدأت عندما شاركا في مسلسل "ضمير أبلة حكمت".

وقالت: جمعنا مشهد في بداية تصوير الحلقات الأولى، ووجدت فاتن حمامة تنطق احدى الكلمات بصورة غير صحيحة، وكنت ضليعة في العربية، فوجدت أنه من المفيد أن اصلح لها الخطأ، وهو ما لم يقدر عليه أحدا، وحينها وجدت منها شكر وثناء غير متوقع، وأصبحنا منذ اللحظة أصدقاء.

وأكدت سميرة عبد العزيز أن سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة كانت تحب زوجها الدكتور محمد عبد الوهاب، ولم تكن تتقبل أن يتحدث أحد امامه عن زوجها السابق الفنان عمر الشريف احتراما لشريك عمرها الجديد.

وقالت سميرة عبد العزيز خلال ندوة بموقع صدى البلد: إنها نهرتها ذات مرة، عندما شرعت في إخبارها عن مقابلتها بالصدفة لـ عمر الشريف في باريس، وقالت لها فاتن: مش عايزة اسمع حاجة.

وكشفت سميرة عبد العزيز عن أمنية صديقتها سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، التي لم يمهلها القدر الوقت لتحقيقها.

وقالت إن فاتن حمامة غضبت بشدة عندما علمت أن وفدا من الفنانين زار قناة السويس الجديدة، وقالت لها إنها كانت تريد أن تزورها.

وأضافت: أخبرت فاتن حمامة أن المشوار بالحافلة كان شاقا، فطلبت مني أن أحصل على تصريح لها لزيارتها بالسيارة، وبالفعل طلبت من الفريق مهاب مميش تصريحا، ولكنه صدر بعد وفاتها بـ 48 ساعة.

وتابعت سميرة عبد العزيز: كانت فاتن حمامة مهتمة في أواخر سنوات عمرها بالشأن العام، وسعيدة للغاية بالحراك الإقتصادي الذي تشهده مصر، وتحدثت معها أكثر من مرة عن مدى تقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدور الذي يلعبه في تنمية ونهضة الوطن.