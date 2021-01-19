اتحاد طلاب جامعة حلوان: 5 نصائح لتجنب الإصابة بكورونا

تتابع جامعة حلوان نظام التعليم عن بُعد، وبث المحاضرات أونلاين عبر منصات التعليم الإلكترونى، تنفيذًا لقرارات الحكومة بشأن تعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الأول وتفعيلها إلكترونيًا، في إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد حفاظا على سلامة الطلاب و العاملين.





وفى هذا الإطار أطلق اتحاد طلاب جامعة حلوان حملة إلكترونية للحرص على سلامة طلابها والعاملين بها والحفاظ عليهم من خطر الإصابة بكوفيد 19 .





وتضمنت هذه الحملة عدة نصائح لتجنب الاصابة بكورونا و هى :





- تجنب التجمعات





- الحفاظ على ارتداء الكمامة خارج المنزل





- الحفاظ على مسافة لا تقل عن ٢ متر بين الاخرين





- تجنب مصافحة الاخرين





- فى حال ركوب سيارة تخفيض عدد الركاب و البعد عن الازدحام .





يذكر أن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان أعلن فتح باب التقدم للالتحاق بالدراسات العليا بكليات الجامعة بمراحلها الثلاث (دبلوم- ماجستير- دكتوراه) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ وذلك حتى ٧ فبراير ٢٠٢١.









وتم تحديد مجموعة من الشروط والأوراق اللازمة للقبول وهى كالاتي :-

- شهادة المؤهل + معادلة لخريجى الجامعات الغير حكومية من المجلس الأعلى للجامعات.

- بيان تقديرات.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة البطاقه الشخصية.

- عدد (٦) صور شخصية.

- الموقف من التجنيد للذكور.

- شهادة حسن سير وسلوك.