ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اتحاد طلاب جامعة حلوان: 5 نصائح لتجنب الإصابة بكورونا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:18 م
جامعة حلون
جامعة حلون
Advertisements
كريم ناصر
تتابع جامعة حلوان نظام التعليم عن بُعد، وبث المحاضرات أونلاين عبر منصات التعليم الإلكترونى، تنفيذًا لقرارات الحكومة بشأن تعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الأول وتفعيلها إلكترونيًا، في إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد حفاظا على سلامة الطلاب و العاملين. 

وفى هذا الإطار أطلق اتحاد طلاب  جامعة حلوان حملة إلكترونية للحرص على سلامة طلابها والعاملين بها والحفاظ عليهم من خطر الإصابة بكوفيد 19 . 

وتضمنت هذه الحملة عدة نصائح لتجنب الاصابة بكورونا و هى : 

- تجنب التجمعات 

- الحفاظ على ارتداء الكمامة خارج المنزل 

- الحفاظ على مسافة لا تقل عن ٢ متر بين الاخرين 

- تجنب مصافحة الاخرين 

- فى حال ركوب سيارة تخفيض عدد الركاب و البعد عن الازدحام . 

يذكر أن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان أعلن فتح باب التقدم للالتحاق بالدراسات العليا بكليات الجامعة بمراحلها الثلاث (دبلوم- ماجستير- دكتوراه) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ وذلك حتى ٧ فبراير ٢٠٢١. 


وتم تحديد مجموعة من الشروط والأوراق اللازمة للقبول وهى كالاتي :- 
- شهادة المؤهل + معادلة لخريجى الجامعات الغير حكومية من المجلس الأعلى للجامعات. 
- بيان تقديرات. 
- أصل شهادة الميلاد. 
- صورة البطاقه الشخصية. 
- عدد (٦) صور شخصية. 
- الموقف من التجنيد للذكور. 
- شهادة حسن سير وسلوك. 
- موافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان تعلن فتح باب التقدم للدراسات العليا في الكليات

جامعة حلوان: 9 أوراق للتقديم بالدراسات العليا

جامعة حلوان في أسبوع.. فتح باب التقدم للدراسات العليا.. فوز طالبة بمقعد برلمان الشباب.. ودورة تدريبية للعاملين

جامعة حلوان تستعد لاستقبال الراغبين في التقديم للدراسات العليا.. تفاصيل

اتحاد طلاب تربية حلوان ينظم دورات تدريبية بالجرافيك

اتحاد طلاب جامعة حلوان يطلق حملة للتعريف بالأنشطة الجامعية

ترشيحاتنا

عين على المنافس .. 9 معلومات عن الدحيل القطري أول محطات الأهلي في مونديال الأندية

المنشآت الفندقية تعلن خبرا سارا بخصوص السياحة الداخلية

الأزهر: زواج التجربة يشبه عقد العمل والشروط منصوص عليها فى القرآن والسنة

تم طرده من الجلسة.. مصير النائب محمد عبد العليم داود بعد إحالته إلى هيئة مكتب النواب

ناس مبيطمرش فيها.. الحضري يرد على محمد فضل بـ عنف

هيكل: "شقق العجوزة" مخصصة لمركز الإعلام الأجنبي التابع لـ ماسبيرو

Advertisements

موعد مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

عاجل.. رئيس النواب يخرج محمد عبد العليم داوود من القاعة ويحيله لهيئة المكتب

خاص.. إجراء جديد من الأهلي ضد إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات.. تفاصيل

بعد تناولهن «تورتة جنسية».. سيدات الجزيرة يواجهن الحبس سنة و300 جنيه غرامة

مصور وناشر «تورتة الجزيرة الجنسية» يواجه الحبس 3 سنوات

كارثة .. رئيس مدينة العياط يفتتح ملعبا خاصا وسط غياب للإجراءات الاحترازية .. شاهد

اعتبروها بنتكم أو أختكم.. شقيق فتاة متغيبة يناشد المواطنين بالبحث عنها ويرصد مكافأة مالية

بشأن العودة للدراسة حضوريا.. بيان مهم من وزارة التعليم السعودية

تم طرده من الجلسة.. مصير النائب محمد عبد العليم داود بعد إحالته إلى هيئة مكتب النواب

ناس مبيطمرش فيها.. الحضري يرد على محمد فضل بـ عنف

أغنى شاب في مصر يروي تفاصيل محاولة سرقته بالإكراه على كورنيش النيل

رئيس نادي الجزيرة تعليقا على واقعة تورتة الأعضاء التناسلية: هنحاسب اللي نشر الصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 41.. إطلالات جريئة لـ مي عز الدين تبرز أنوثتها

فى عيد ميلادها الـ41.. أجرا فساتين مي عز الدين تكشف عن قوامها المنحوت

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف جمال وأنوثة ابنة عمرو دياب