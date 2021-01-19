برلمانية تكشف تفاصيل بيان وزير التعليم العالي أمام البرلمان.. فيديو

أكدت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ان هذا العهد الجديد من البرلمان سيكون بمفهوم جديد حتى يكون راسخ في ذهن الشعب المصري ويعلم أن البرلمان سيعمل على تلبية طموحات الشعب.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أن التنسيقية تدرس الملفات التى تتحدث بها مشيرة إلى انها تعمل على الحديث بموضوعية وتقوم بالنقد البناء.





وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين أن بيان وزير التعليم العالى منمق جدا ومرتب مؤكدة أنه يخاطب التساؤلات وعرض انجازات كبيرة للوزارة.





وأشارت إلى أنها عملت خلال الجلسة على نقل نبض أعضاء هيئة التدريس ومطالبهم مؤكدة أنه غدا سيكون هناك وزيرة التعاون الدولي ووزير التربية والتعليم.









وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن رعاية المبتكرين أصبح واقعا بعد إصدار القانون رقم 171 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019، بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ .



