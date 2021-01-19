مصر وجعاكم قوى .. أحمد موسى يفتح النار على نيويورك تايمز

شن الإعلامي أحمد موسى ، هجوما حادا على تحقيق نيويورك تايمز الأخير بشأن الأوضاع الصحية في مصر خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، قائلا:"أيه العجب ده، وجعاكم مصر أوي كده".





وأضاف موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن ما ارتكبته نيويورك تايمز بشأن الأوضاع الصحية في مصر جريمة، متابعا أن نيويورك تايمز تجاهلت ما يحدث في أمريكا وانتشار كورونا الكبير هناك وركزت على مصر.





وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي، أن هناك تجاهل الأوضاع الصحية في بريطانيا على خلفية فيروس كورونا، مستدركا أن هناك أكثر من 5.4 مليون إصابة بكورونا في بريطانيا ولم تتحدث عنها نيويورك تايمز.





وتساءل الإعلامي أحمد موسى، أنه :"أين نيويورك تايمز من المسلحين فى شوارع أمريكا".



