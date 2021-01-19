مرشح بايدن للخارجية: سنعقد اتفاقا نوويا مع إيران في هذه الحالة

قال مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لمنصب وزير الخارجية انتوني بلنكن، إن بايدن ملتزم بأن لا تتحول ايران الى دولة نووية.





وأضاف في كلمته أمام الكونجرس الأمريكي أن إيران ستكون أخطر في حال حصلت على سلاح نووي او أصبحت على أعتاب الحصول عليه.





وأكد أن الاتفاق النووي كان ناجحا في وضع قيود على برنامجها النووي على المدى القصير، مشيرا إلى أنه في حال عادت ايران للالتزام بالاتفاق النووي سنعود نحن ايضا ولكننا سنستخدم ذلك لاتفاق أطول واكثر شمولا.





وأعلن بلنكن عن مشاركة دول الخليج العربي وإسرائيل في أي مفاوضات نووية بشأن إيران خلال الفترة المقبلة.





وتابع أن الولايات المتحدة ستعمل على عقد اتفاق أكثر تشددا مع إيران.



