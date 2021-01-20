السجيني: أطالب الوزراء بعدم الغضب من مناقشات النواب فهذا أمر طبيعي.. فيديو

قال النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ، أطالب الوزراء ألا ينزعجوا إذا كان هناك هجوم من النواب عليهم مؤكدا أن النواب قاموا بحلف اليمين على رصد المشكلات ومحاولة حلها وهذا ينبع من من دورنا الرقابي والتشريعي .





وأضاف السجيني خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه ، جاء الوقت الآن حتى ننتقل من الشكلية في الممارسة الي الموضوعية مؤكدا أن مجلس النواب الآن يمارس دوره الرقابي في مواجهة السلطة التنفيذية لصالح الوطن والمواطن .



