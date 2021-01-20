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السجيني: أطالب الوزراء بعدم الغضب من مناقشات النواب فهذا أمر طبيعي.. فيديو

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:01 ص
أحمد السجيني
أحمد السجيني
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إبراهيم القادري
قال النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ، أطالب  الوزراء ألا ينزعجوا إذا كان هناك هجوم من النواب عليهم مؤكدا أن النواب قاموا بحلف اليمين على رصد المشكلات ومحاولة حلها وهذا ينبع من من دورنا الرقابي والتشريعي .

وأضاف السجيني خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه ، جاء الوقت الآن حتى ننتقل من الشكلية في الممارسة الي الموضوعية مؤكدا أن مجلس النواب الآن يمارس دوره الرقابي في مواجهة السلطة التنفيذية لصالح الوطن والمواطن .

واوضح السجيني ،: معظم توصيات مجلس النواب السابق للحكومة ظلت حبيسة الادراج لافتا أن توصيات مجلس النواب للحكومة ملزمة ويجب تنفيذها .
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