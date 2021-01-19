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محافظات

محافظ البحيرة يعلن توافر 129 فرصة عمل

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:12 م
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
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أسماء الجنبيهى

وافق مجلس إدارة المناطق الصناعية خلال اجتماعه اليوم برئاسة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وبحضور المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد للمحافظة وأعضاء اللجنة على تخصيص أراض بالمناطق الصناعية  لعدد ٧ مشروعات استثمارية بتكلفة ٣٦ مليونا و٧٧٠ الف جنيه وتوفر ١٢٩ فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة والتى تمثلت فى الآتي:-


-  تمت الموافقة على تخصيص أراض لإقامة عدد ٥ مشروعات بإجمالي تكاليف استثمارية ١٧ مليونا و٣٤٨ الف جنيه وتوفر ٥٥ فرصة عمل فى مجالات (خلط وتعبئة أسمدة ورقية سائلة وبودرة- محل تجارة أسمدة ومبيدات ومستلزمات زراعية - محل مستلزمات صناعية وأجهزة أمن صناعى - محل حدايد وبويات ومستلزماتها - ورشة صيانة معدات ثقيلة وخفيفة) بالمنطقة الصناعية بمركز وادي النطرون.


- تمت الموافقة على تخصيص أراض لإقامة عدد ٢ مشروع بإجمالي تكاليف استثمارية ١٩ مليونا و ٤٢٢ الف جنيه وتوفر  ٧٤ فرصة عمل فى مجالات (تصنيع منتجات البان وتخزينها وتبريدها - مصنع بطاطس نصف مقلية) بالمنطقة الصناعية بمركز حوش عيسى .


- كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة ٢٠٠ م٢ لإنشاء نقطة حماية مدنية بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى، وكذا تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات بالمناطق الصناعية واعمال الترفيق الجارية بالمنطقة الصناعية بمركز حوش عيسى.


وأكد محافظ البحيرة على تشجيع الاستثمار الجاد والهادف وتوفير المناخ الاستثمارى وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة فى دعم وتنمية مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة مع استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات للتأكد من جدية والتزام أصحابها بتنفيذ مشروعاتهم.


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محافظ البحيرة يعلن توافر 129 فرصة عمل
محافظ البحيرة يعلن توافر 129 فرصة عمل
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