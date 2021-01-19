فتاة تتحدي إعاقتها وتقود تروسيكل من أجل لقمة العيش

خصص برنامج " مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامى رضوان، فقرة خاصة للحديث عن سيدة تدعى سامية عبد اللطيف تقوم ببيع أسطوانات الغاز، وذلك من أجل الإنفاق على نفسها.





جاء خلال الفيديو أن السيدة تعانى من مشكلات صحية، وأنها من ذوى القدرات الخاصة، ورغم ذلك تقوم بحمل الأسطونة و تضعها على التروسكل، والفتاة تحدت إعاقتها و قادة تروسيكل من أجل لقمة العيش.





قالت الفتاة سامية عبد اللطيف، إن أصعب مشكلة تواجهها هى توصيل الأسطوانة لـ المواطنين فى الأدوار العالية.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامى رضوان، أنها تطالب الجميع بـ مساعدتها من أجل شراء تروسيكل.





ولفتت إلى أنها تقوم بتأجير التروسيكل فى اليوم الواحد بـ 70 جنيه، وهذا يكلفها الكثير.



