لإشعالهما النيران للتدفئة.. مصرع زوجين خنقا بسوهاج

لقي زوجان مصرعهما إثر اختناقهما من نار التدفئة بمنزلهما بناحية نجع حسيب بمركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج





وتعوظ أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة جرجا يُفيد بورود بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثتين لزوجين بمنزلهما بناحية نجع حسيب بدائرة القسم.





وبالانتقال والفحص تبين مصرع "بكري البدري"، ٣٠ عامًا، عامل، وزوجته "ناهد رمضان"، ٢٦ عامًا، ربة منزل، إثر اختناقهما عقب نعاسهما أثناء أشعالهما النيران للتدفئة بمنزلهما.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.