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أخبار البلد

وزير الري السابق: الوصول لمجلس الأمن في حل أزمة سد النهضة ضرورة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:12 م
صدى البلد
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أمل مجدى
قال محمد نصر الدين علام، وزير الري السابق، إن رئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي ستكون لها دور مختلف عن جنوب السودان فى قضية سد النهضة الإثيوبى.

وأضاف "علام"، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الكونغو دولة صديقة وعادلة، وتحاول أن تقوم بدور طيب في الاتحاد الأفريقي، ولكنها ستواجه كثيرًا من المعوقات من وجود الاتحاد الأفريقى فى إثيوبيا، وتعنتها الشديد فى المفاوضات. 

ولفت وزير الري السابق، إلى أن المفاوضات مع إثيوبيا استمرت 10 سنوات ولم نصل إلى شيء خاصة فى العام الأخير مع تضامن جنوب أفريقيا مع إثيوبيا، فلم يخرج الاتحاد الأفريقى ببيان واحد عن الأزمة حتى الآن. 

وأشار إلى أننا لا نستطيع أن نعول على الاتحاد الأفريقى أكثر من ذلك، فمن الضروري أن تعود القضية إلى مجلس الأمن. 

وأكد ضرورة أن يصل المجتمع الدولة لحل فى قضية سد النهضة، وأن يضمن حق مصر والسودان فى المياه فهى مرحلة انتقالية بعدها نفكر فى وسائل أخرى.

ونوه بأن السودان بدأ يبحث عن مصلحته وشعر بالموقف الجاف والتعنت الإثيوبي؛ لذلك انسحب من المفاوضات العبثية، وهناك لهجة تصعيدية، ولكن نتمنى أن تأتى جهودنا بثمارها.

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