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توك شو

هبه القدسى: 25 ألف جندي من الجيش الأمريكي يتولون تأمين البيت الأبيض مع تنصيب بايدن

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:17 م
بايدن
بايدن
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قسم التوك شو
أكدت الدكتورة هبه القدسي، مديرة مكتب جريدة الشرق الاوسط في واشنطن، أن الرئيس دونالد ترامب يشعر بمرارة ومنعزل عن الجميع ويشعر بالغضب.

وأضافت الدكتورة هبة القدسى، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، :" كثرة وجود الحواجز الاسمنتية والحوائط الحديدة في كل الطرق المؤدية الى البيت الابيض والكونجرس، وحتى الطرق السريعة توجد عليها اشارات تحذر من الذهاب إلى واشنطن".

وتابعت هبة القدسي:"  هناك 25 ألف جندي من الحرس الوطني في محيط الكونجرس والبيت الابيض، وتم سحب عناصر تدين بالولاء لترامب فضلا عن وجود عناصر من الحرس الوطني تثير الشغب".

واكملت القدسي:" هناك حالة تأهب وتخوف من أنصار ترامب من الجماعات اليمينية والمليشيات المسلحة، وتوجد شكوك في تسيب أمني ونوع من التراخي وتأخر وصول الحرس الوطني لتأمين مراسم تنصيب جو بايدن".
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