رئيس النقابات الفنية: الفن يتعرض لهجوم ممنهج.. وأصحاب دور العرض في مأساة

أكد عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، أنه قبل اعتذار النائب جمال عبد الستار الذي أساء فيه للفن على مضض إلا أن الجمعية العمومية كان لها موقف آخر، لافتاً إلى أن هناك أشخاصًا يهمهم القضاء على الفن المصري وقوة مصر الناعمة.





وأضاف عمر عبدالعزيز، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الهجوم على الفنانين حملة ممنهجة وغير مفهوم سببها، قائلاً: "هناك أكثر من 4 أفلام يتم تصويرها خارج مصر حاليا وتتناول أحداث تدور في القاهرة ويتم التصوير في الخارج بسبب التسهيلات".





وتابع: "مصر بقت من أغلى الدول في كثرة التصاريح وارتفاع التكاليف، ولازم ندعم صناعة الفن والسينما"، مؤكدًا أن الحكومة تضع عراقيل أمام الفن المصري وصناعته وأصحاب دور العرض في مأساة حاليًا ولابد من المصارحة.