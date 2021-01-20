عادات شائعة تسبب زيادة وزنك.. تعرفى عليها

عادات كثيرة تؤدى إلى زيادة الوزن مثل قلة النوم ، وسوء التغذية ، وقلة ممارسة الرياضة إليك أبرز تلك العادات يقدمها موقع بولد سكاى الهندى









1. نظام غذائي غير صحي





2. استهلاك الكثير من السكر





لوقف هذه العادة ، عليك أن تبحث عن وجبات خفيفة ومشروبات أخرى مفضلة. عندما يتعلق الأمر بالمشروبات ، انتقل إلى الشاي الدافئ بدلًا من القهوة والمياه الغازية بدلًا من المشروبات الرياضية أو الصودا.





بالنسبة للوجبات الخفيفة ، احتفظ بالفواكه المفضلة لديك في متناول اليد من أجل الرغبة الشديدة في تناول السكر.

3. عدم الحصول على قدر كافٍ

4. الذهاب إلى الفراش متأخرًا يزيد وزنك



