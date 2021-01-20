عادات شائعة تسبب زيادة وزنك.. تعرفى عليها

عادات كثيرة تؤدى إلى زيادة الوزن مثل قلة النوم ، وسوء التغذية ، وقلة ممارسة الرياضة إليك أبرز تلك العادات يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
1. نظام غذائي غير صحي
نظامك الغذائي هو العامل الأكبر في تحديد سبب زيادة الوزن. يجب عليك تناول الأطعمة والمشروبات الصحية إذا كنت ترغب في الحفاظ على الوزن أو إنقاصه . لذلك ، إذا استمرت في زيادة الوزن ، يجب أن تفكر بجدية في الأشياء التي تستهلكها كل يوم وتسبب الكثير من الأطعمة المصنعة في زيادة الوزن
بينما تحتوي الأطعمة المصنعة على الكثير من السعرات الحرارية ، لا تحتوي على عناصر غذائية أخرى ، بما في ذلك البروتين والألياف. لهذا السبب ، لا تجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة جدًا ، وينتهي بك الأمر بتناول وجبتك التالية في وقت أقرب.
احتفظ بالفواكه والخضروات المفضلة بالقرب منك لتناول الوجبات الخفيفة لأن الوجبات الخفيفة السريعة غالبًا ما تتم معالجتها أثناء التنقل.
2. استهلاك الكثير من السكر
ستجد كميات عالية من السكر في بعض مشروباتك المفضلة ، بما في ذلك الصودا ومبيض القهوة ومشروبات القهوة المحلاة والمشروبات الرياضية. بالإضافة إلى ذلك ، ستجد بالطبع السكر في الحلوى والكعك والآيس كريم.
لوقف هذه العادة ، عليك أن تبحث عن وجبات خفيفة ومشروبات أخرى مفضلة. عندما يتعلق الأمر بالمشروبات ، انتقل إلى الشاي الدافئ بدلًا من القهوة والمياه الغازية بدلًا من المشروبات الرياضية أو الصودا.
بالنسبة للوجبات الخفيفة ، احتفظ بالفواكه المفضلة لديك في متناول اليد من أجل الرغبة الشديدة في تناول السكر.
3. عدم الحصول على قدر كافٍ
عدم الحصول على قدر كافٍ من الحركة سبب كبير في زيادة الوزن. عندما تقضي من يومك جالسًا أكثر مما تقضيه في الن
حاول ممارسة المزيد من التمارين في يومك ، أو حتى إيجاد فرص للوقوف أكثر. يمكن لساعة إضافية من الوقوف يوميًا أن تحدث فرقًا كبيرًا في زيادة الوزن.
اجعل من المعتاد أن تمشي بعد العشاء بدلًا من اللعب على هاتفك. أو يمكنك المشي أثناء استراحة الغداء في العمل بدلًا من الجلوس في غرفة الغداء. إن إيجاد فترات زمنية صغيرة لممارسة بعض التمارين سيغير حياتك ، وستلاحظ النتائج بسرعة.
4. الذهاب إلى الفراش متأخرًا يزيد وزنك
للحصول على جسم صحي ، يجب أن تحصل على قسط كافٍ من الراحة. في حين أن هناك العديد من الآثار السلبية لقلة النوم ، إلا أن زيادة الوزن تأثير كبير. تظهر الأبحاث أنه يجب أن تنام ست ساعات على الأقل كل ليلة لمنع زيادة الوزن المرتبطة بقلة النوم.