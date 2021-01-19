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أخبار العالم

إدارة بايدن تكشف مصير اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:17 م
انتوني بلنكن
انتوني بلنكن
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قسم الخارجي
قال "انتوني بلنكن"، مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" لوزارة الخارجية، إن إدارة الرئيس الجديد ستعمل على البناء على اتفاقات السلام بين إسرائيل والدول العربية مؤخرًا.

وأضاف "ينبغي أن أصفق لما حققته إدارة ترامب بشأن الاتفاقات الإبراهيمية، وجعلت إسرائيل أكثر أمنا والمنطقة أكثر أمنا". 

وفيما يخص الصين، صرح بأن "ترامب كان محقا في اتخاذ موقف متشدد ضد الصين، وساهم في مساعدة سياستنا الخارجية". 

وحول ليبيا، قال "القذافي أراد إبادة الناس في بنغازي كالفئران، ولهذا تدخلنا، القذافي حرص على عدم وجود دولة وإدارة في بلاده". 

وأضاف في كلمته أمام الكونجرس الأمريكي، أن إيران ستكون أخطر في حال حصلت على سلاح نووي او أصبحت على أعتاب الحصول عليه.

وأكد أن الاتفاق النووي كان ناجحا في وضع قيود على برنامجها النووي على المدى القصير، مشيرا إلى أنه في حال عادت إيران للالتزام بالاتفاق النووي سنعود نحن ايضا ولكننا سنستخدم ذلك لاتفاق أطول وأكثر شمولا.

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