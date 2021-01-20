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اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 20-1-2021

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:31 ص
صدى البلد
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آية الجارحي

استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20-1-2021، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، واليورو سجل 18.98 جنيه للشراء و19.11 جنيه للبيع، عن الجنيه الإسترليني فوصل إلى 21.31 جنيه للشراء و21.44 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري إلى 17.62 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع، وعن الين الياباني فسجل 15.05 جنيه للشراء و15.15 جنيه للبيع، وسجل اليوان الصيني 2.41 جنيه للشراء و2.43 جنيه للبيع.

وعن أسعار صرف العملات في البنك الأهلي، سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وسجل اليورو 18.88 جنيه للشراء و19.10 جنيه للبيع، فيما وصل سعر الجنيه الإسترليني 21.23 جنيه للشراء و21.44 جنيه للبيع، وعن الدولار الكندي فسجل 12.25 جنيه للشراء و12.37 جنيه للبيع، والفرنك السويسري 17.54 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع، والين الياباني 15.02 جنيه للشراء و15.18 جنيه للبيع، اليوان الصيني 2.40 جنيه للشراء و2.42 جنيه للبيع.

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