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دور مؤثر للشباب .. أحمد سليمان يعلن خطته لخوض انتخابات اتحاد الكرة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:23 م
اللواء أحمد سليمان
اللواء أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق
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عادل نصار
أعلن اللواء أحمد سليمان عضو مجلس ادارة نادي الزمالك السابق، خوضه انتخابات اتحاد كرة القدم.

وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيخوض انتخابات اتحاد الكرة على مقعد الرئاسة ووضع خطة خمس سنوات،  متابعا أنه درس خوض انتخابات اتحاد كرة القدم على مدار 10 أيام.

وأكد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أنه وضع خطة لمدة 5 سنوات للنهوض باتحاد الكرة، مشيرة إلى أنه أوشك على الانتهاء من اختيار قائمتي في انتخابات الاتحاد.

وأضاف سليمان، وضعت مجموعة من الملفات لتطوير الكرة وعلى أسسها اختار قائمتي، متابعا أن الشباب سيكون لهم دور مؤثر في انتخابات الاتحاد.

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