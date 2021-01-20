ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

باستخدام سمك مبروك.. الري ينظم ورشة عمل «برامج الصيانة المقترحة للترع المؤهلة»

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:25 ص
صدى البلد
Advertisements
أمل مجدى
في إطار التعاون المُثمر والبنّاء بين القطاعات التنفيذية بوزارة الموارد المائية  والمركز القومى لبحوث المياه لتأهيل الترع تم عقد ورشة عمل تحت عنوان "برامج الصيانة المقترحة للترع المؤهلة" بمعهد بحوث صيانة القنوات المائية التابع للمركز وقد حضر ورشة العمل المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري، والدكتورة مدير المعهد ورؤساء الأقسام بالمعهد وعدد من الأساتذة بالمعهد، كما حضر أيضًا المهندس محمود السيد ممثلًا لإدارة ري الجيزة.

وقد قام رؤساء الأقسام بالمعهد بإلقاء عرض تقديمي عن برامج الصيانة المقترحة للترع المؤهلة تضمن وصف القطاعات المنفذة، ونماذج لبعض القطاعات المؤهلة قبل وأثناء وبعد التأهيل، والمشاكل التي قد تنشئ عن الصيانة غير السليمة للقطاعات المبطنة وصور من تلك المشاكل، ثم برامج الصيانة المقترحة للترع المؤهلة طبقًا لعرض قاع المجري المائي.. وتضمنت البرامج أساليب المقاومة اليدوية بالمعدات اليدوية المطورة من قبل المعهد، وأساليب المقاومة الميكانيكية بالمعدات التي تتناسب مع عرض القاع، أسلوب المقاومة البيولوجية باستخدام أسماك مبروك الحشائش بالترع المؤهلة ذات التيار المستمر، تهدف برامج الصيانة المقدمة من المعهد للترع المؤهلة إلى الحفاظ علي كفاءة تلك الترع بأسلوب علمي يحقق الغرض الذي تم تأهيلها من أجله. 

وقد أجريت المناقشات بين الحضور حول برامج الصيانة المقترحة للترع المؤهلة وقد أشاد رئيس قطاع الرى ببرامج الصيانة المقترحة من المعهد، وقد خلصت ورشة العمل إلي التوصية بالموافقة المبدئية علي برامج الصيانة المقترحة من قبل المعهد مع عقد ورشة عمل أخرى موسعة بالوزارة بحضور عدد من رؤساء القطاعات والسادة مديري العموم بإدارات الري من أجل تجميع الآراء والمشاورات لتعظيم الاستفادة من برامج الصيانة المقترحة من المعهد للترع المؤهلة.
باستخدام سمك مبروك.. الري ينظم ورشة عمل «برامج الصيانة المقترحة للترع المؤهلة»
باستخدام سمك مبروك.. الري ينظم ورشة عمل «برامج الصيانة المقترحة للترع المؤهلة»
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رى أسوان تستكمل أعمال تنفيذ مشروع تأهيل الترع القومى.. صور

ري أسوان تواصل تنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع .. صور

مستشار وزير الري يتفقد المشروع القومي لتأهيل الترع بأسوان.. شاهد

ري أسوان تواصل أعمال تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع.. صور

بطول 500 كيلومتر.. تبطين وتأهيل ترع المنيا بتكلفة مليار و445 مليون جنيه..شاهد

بطول 500 كيلومتر.. تبطين وتأهيل ترع المنيا بتكلفة مليار و445 مليون جنيه.. وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع

ترشيحاتنا

اعتبروها بنتكم أو أختكم.. شقيق فتاة متغيبة يناشد المواطنين بالبحث عنها ويرصد مكافأة مالية

هيكل: "شقق العجوزة" مخصصة لمركز الإعلام الأجنبي التابع لـ الإنتاج الإعلامي

ممعهوش اللضة.. اعرف ما هي اللضة والمعنى الأصلي للمثل

مفاجأة.. ترامب يدعو الشعب الأمريكي للصلاة من أجل بايدن

في عيد ميلادها الـ 41.. إطلالات جريئة لـ مي عز الدين تبرز أنوثتها

دعاء لحفظ النفس من كل مكروه بـ 8 كلمات نبوية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. ظهور أودي RS E-Tron GT الكهربائية أثناء شحنها

طريقة عمل بسبوسة بجوز الهند.. خطوة بخطوة

في عيد ميلادها الـ 41.. إطلالات جريئة لـ مي عز الدين تبرز أنوثتها