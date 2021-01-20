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حوادث

مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبور الطريق الزراعي بمركز كفر الدوار

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:01 ص
جثة
جثة
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أسماء الجنبيهى

لقي مسن مصرعه، أمس الثلاثاء، في حادث سير أثناء عبور الطريق الزراعي أمام قرية البسلقون بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، وتم حفظ الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث سير أثناء عبور الطريق الزراعي أمام قرية البسلقون بمركز كفر الدوار.

علي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع "جمعة محمد درويش، ٥٦ سنة"، أثناء عبور الطريق الزراعي أمام قرية البسلقون بمركز كفر الدوار، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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