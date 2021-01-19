للحصول على رضا المواطنين.. الكهرباء تكشف تفاصيل إنشاء إدارة للجودة

قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء ، إن الوزارة خدمية وهدفها تقديم خدمة ذات جودة مرتفعة للمواطنين والعملاء والوصول إلى رضا المواطنين .





وأضاف أيمن حمزة، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم إنشاء إدارة جديدة للتأكيد على تنفيذ معايير الجودة لكل الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن وبحث أسباب شكاوى المواطنين ووضع حلول جذرية لعدم تكرارها مرة أخرى.





وتابع أيمن حمزة "الإدارة الجديدة تضع خطة زمنية لوضع آليات البحث عن الخدمات الواجب تنفيذها لمصلحة المواطنين".





وأكد "هناك تطوير كبير في مراكز خدمة العملاء في وزارة الكهرباء وهناك خدمات إلكترونية وخط ساخن لاستقبال استفسارات وشكاوى المواطنين".





وتابع "هناك منصة إلكترونية لتلقي استفسارات المواطنين لتحسين مستوى الخدمة، وأبرز الشكاوي ترتبط بالأعطال".



