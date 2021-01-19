أحمد سليمان: الاستقرار في الزمالك ساعد على أن يكون الفريق أول الدوري العام

علق اللواء أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، على الأوضاع الحالية في نادي الزمالك وتصدره بطولة الدوري العام.





وقال سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن الاستقرار في الزمالك ساعد على أن يكون الفريق أول الدوري العام المصري، مضيفا أن المجلس الحالي في الزمالك يعمل في هدوء واستقرار كبير.





كما أعلن عضو مجلس ادارة نادي الزمالك السابق، خوضه انتخابات اتحاد كرة القدم.





وأضاف سليمان، سأخوض انتخابات اتحاد الكرة على مقعد الرئاسة ووضعت خطة خمس سنوات، متابعا أن درست خوض انتخابات اتحاد كرة القدم على مدار 10 أيام.





وأكد عضو مجلس ادارة نادي الزمالك السابق، أنه وضعت خطة لمدة 5 سنوات للنهوض باتحاد الكرة، مشيرة إلى أن أوشكت على الانتهاء من اختيار قائمتي في انتخابات الاتحاد.





وأضاف سليمان، أنه وضعت مجموعة من الملفات لتطوير الكرة وعلى أسسها اختار قائمتي، متابعا أن الشباب سيكون لهم دور مؤثر في انتخابات الاتحاد.



