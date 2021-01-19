أحمد موسى يفجر مفاجأة عن تأجيل الفيفا انتخابات اتحاد الكرة.. تفاصيل

فجر الإعلامي أحمد موسى ، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تأجيل انتخابات اتحاد كرة القدم المصري.





وقال موسى، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" سيرسل خطابا لتأجيل انتخابات اتحاد الكرة القدم لمدة 6 أشهر بناءً على طلب مصر بسبب جائحة كورونا والخطاب يصل مصر خلال اليومين المقبلين.





وعلق اللواء أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، على الأوضاع الحالية في نادي الزمالك وتصدره بطولة الدوري العام.





وقال سليمان، إن الاستقرار في الزمالك ساعد على أن يكون الفريق أول الدوري العام المصري، مضيفا أن المجلس الحالي في الزمالك يعمل في هدوء واستقرار كبير.





وأعلن اللواء أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، خوضه انتخابات اتحاد كرة القدم.





وأضاف سليمان، سأخوض انتخابات اتحاد الكرة على مقعد الرئاسة ووضعت خطة خمس سنوات، متابعا درست خوض انتخابات اتحاد كرة القدم على مدار 10 أيام.





وأكد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أنه وضعت خطة لمدة 5 سنوات للنهوض باتحاد الكرة، مشيرا إلى أن أوشك على الانتهاء من اختيار قائمته في انتخابات الاتحاد.





وأضاف سليمان، أنه وضع مجموعة من الملفات لتطوير الكرة وعلى أساسها اختار قائمته، متابعا أن الشباب سيكون لهم دور مؤثر في انتخابات الاتحاد.



