بتقنية جديدة.. نجاح عملية استبدال صمام أورطي لمسن في مستشفى النصر ببورسعيد

علق الدكتور طارق رشيد رئيس قسم القلب والقسطرة بمستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد، على نجاح عملية إستبدال للصمام الأورطي بتقنية جديدة عن طريق القسطرة لمسن.





وأضاف طارق رشيد في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، أن جراحة القلب المفتوح لكبار السن بها خطورة عالية ولكن توفير التقنية الجديدة حلت مشاكل لعدد كبير من المرضى الذين يعانون من ضيق في الصمام الأورطي ".





واتابع طارق رشيد:" أشيد بالقائمين على هيئة الرعاية الصحية بتوفير الغلا كانت المطلوبة والدعم المادي والمعنوي وتوفير الأطباء الماهرين القادرين على إجراء هذه النوعية من العمليات ".





وأكمل طارق رشيد:" 4 مراكز فقط في مصر تستخدم التقنية الجديدة، وهناك طفرة كبيرة في المنظومة الصحية في مصر مؤخرا بفضل توجيهات الرئيس السيسي".







