غادة والي: 132 مليون شخص يعانون من سوء التغذية على مستوى العالم

قالت الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن الآثار الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بفيروس كورنا مرتبطة ببعضها البعض، موضحة أن البنك الدولي أعلن أن هناك 27 مليون شخص هبطوا تحت خط الفقر الأدنى بسبب كورونا.









وأضافت غادة والي خلال حوارها ببرنامج " مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن هناك دولا تعانى من مشكلات كثيرة، وأن هناك 4 ملايين شخص بالعالم ليس لديهم أى نوع من الحماية الاجتماعية فمن يفقد وظيفته لا يوجد له دخل.









ولفتت إلى أن الاستثمارات الأجنبية على مستوى العالم انخفضت 40%، وأن هناك مشكلات فى الأمن الغذائي، وأن هناك 132 مليون شخص بالعالم يعانون من سوء التغذية، وهذا الرقم يتزايد.









وأشارت إلى أن كورونا كان له تأثير على التعليم، فهناك ملايين من الشباب تركوا التعليم، وأن هناك سيدات فقدت وظيفتها بسبب كورونا.







