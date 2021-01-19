بيزنس مرفوض و كارثة أخلاقية.. طبيب: الصحة العالمية حذرت من عدم التوزيع العادل للقاحات كورونا

قال الدكتور فايد عطية الباحث في مجال الفيروسات والمناعة، إن الصحة العالمية حذرت من دخول العالم مرحلة فشل أخلاقي كارثي فيما يتعلق بتوزيع لقاحات كورونا .





وأضاف فايد عطية في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، أن الصحة العالمية تحذر من عدم توزيع اللقاحات بشكل عادل على كافة دول العالم ".





وتابع فايد عطية :" الصحة العالمية لا ترغب في أن يكون هناك " بيزنس" في عملية الحصول على اللقاحات عمليا".





وأكمل فايد عطية:" منظمة الصحة العالمية خاطبت الدول الغنية خاصة الدول التي بدأت في حجز ملايين الجرعات في وقت قصير للغاية دون مراعاة التوزيع العادل للقاحات في كافة دول العالم ".





وتابع:" أحيي الحكومة المصرية على عدم الاعتماد على لقاح واحد ووضع بدائل والتفاوض على أكثر من لقاح"، مضيفا:" لقاحات كورونا سوف توفر مناعة ولكن غير معلوم مدة المناعة التي يوفرها اللقاح ولكن اللقاح الحقيقي الواجب اتباعه هو الوعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية".



