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بيزنس مرفوض و كارثة أخلاقية.. طبيب: الصحة العالمية حذرت من عدم التوزيع العادل للقاحات كورونا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:46 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور فايد عطية  الباحث في مجال الفيروسات والمناعة،  إن الصحة العالمية حذرت من دخول  العالم مرحلة فشل أخلاقي كارثي فيما يتعلق بتوزيع لقاحات كورونا .

وأضاف فايد عطية  في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، أن  الصحة العالمية تحذر من عدم توزيع اللقاحات بشكل عادل على كافة دول العالم ".

 وتابع فايد عطية :"  الصحة العالمية لا ترغب في أن يكون هناك " بيزنس" في عملية الحصول على اللقاحات عمليا".

 وأكمل فايد عطية:"  منظمة الصحة العالمية خاطبت الدول الغنية خاصة الدول التي بدأت في حجز ملايين الجرعات في وقت قصير للغاية دون مراعاة التوزيع العادل للقاحات في كافة دول العالم ".

وتابع:" أحيي الحكومة المصرية على عدم الاعتماد على لقاح واحد ووضع بدائل  والتفاوض على أكثر من لقاح"، مضيفا:"  لقاحات كورونا سوف توفر مناعة ولكن غير معلوم مدة المناعة التي يوفرها اللقاح ولكن اللقاح الحقيقي الواجب اتباعه هو الوعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية".

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