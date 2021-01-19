شوبير يوجه رسالة دعم لحسام غالي بعد إصابته بفيروس كورونا.. شاهد

وجه أحمد شوبير حارس مرمي النادي الأهلي السابق الدعم لحسام غالي لاعب الأهلي السابق بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وكتب شوبير عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "‏خالص أمنياتي بالشفاء العاجل للكابتن حسام غالي بعد إصابته بفيروس كورونا".









وكان حسام غالي لاعب النادي الأهلي السابق وعضو اللجنة الرياضية بمجلس النواب، أعلن، إصابته بفيروس كورونا.





وكتب حسام غالي عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام "إيجابي كورونا اتمنى السلامة للجميع".