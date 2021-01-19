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أخبار العالم

بسبب تنصيب بايدن.. إغلاق مبنى الكابيتول بـ لويزيانا غدا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:43 م
مبنى الكابيتول في
مبنى الكابيتول في لويزيانا
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شيماء مصطفى
من المقرر أن يتم إغلاق مبنى الكابيتول بولاية لويزيانا الأمريكية، غدًا الأربعاء، الذي سيتم فيه تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن مصادر قولها إن الإغلاق جاء بدافع الحذر الشديد ولن يسري إلا غدا الأربعاء فقط، 

ووفقًا لمكاتب رئيس مجلس النواب كلاي شيكسنايدر ومورجان روبرتسون، فإن مبنى الكابيتول سيعاد افتتاحه يوم الخميس.

وفي بيان صدر الاثنين الماضي، قال حاكم ولاية لويزيانا، جون بيل إدواردز إن المسؤولين الفيدراليين والمحليين على اتصال بشأن التحذيرات من أي احتجاجات مخطط لها.

وقال إنه "بينما لم يحدث حتى الآن أي عنف أو خروج على القانون في الاحتجاجات في لويزيانا، فإننا مستعدون وسنرد حسب الضرورة".

وذكرت شبكة سي إن إن سابقًا، أن إدواردز سيحضر مراسم تنصيب بايدن ونائبته كامالا هاريس، غدا الأربعاء في واشنطن العاصمة.

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