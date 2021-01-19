كشف الكثير في أحداث محمد محمود.. أحمد موسى يشيد بحوار اللواء منصور العيسوي

أشاد الإعلامي أحمد موسى ، بحوار اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق، لمجلة أخر ساعة، مؤكدا أن الحوار قويا ويحمل الكثير من الأمور الهامة.





وعلق الكاتب الصحفي محمد مخلوف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، قائلا :"تضحيات رجال الشرطة تعكس الاستقرار الأمني في الشارع".





وتابع مخلوف، أن حواري كشف كواليس ما حدث في يناير 2011 والفترة التي تولي فيها الوزارة، مضيفا أن اللواء منصور العيسوى أكد لي أن الداخلية بريئة من دماء المتظاهرين في أحداث محمد محمود.





وأكمل الكاتب الصحفي، أنه الوزير السابق أكد لي أن جماعة الأخوان الإرهابية وراء أعمال العنف في الشارع، متابعا أن المشير طنطاوي وجه بضبط النفس في مواجهة الإخوان.





وتابع أن اللواء منصور العيسوي، طلب قرار رسمي من مجلس الوزراء لحماية رجال الشرطة خلال يناير 2011، مستدركا أنه هدد بالإستقالة إذا لم يتم إصدار قرار بحماية أفراد الشرطة.





وأكد الكاتب الصحفي، أن جماعة الأخوان كانت تستهدف الاستيلاء على الاسلحة بمعسكرات الأمن المركزي خلال 2011، مؤكدا أن اللواء قال إن الشرطة برئية من دماء المتظاهرين في أحداث محمد محمود.















