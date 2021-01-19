ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كشف الكثير في أحداث محمد محمود.. أحمد موسى يشيد بحوار اللواء منصور العيسوي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:14 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
أشاد الإعلامي أحمد موسى، بحوار اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق، لمجلة أخر ساعة، مؤكدا  أن الحوار قويا ويحمل الكثير من الأمور الهامة.

وعلق الكاتب الصحفي محمد مخلوف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، قائلا :"تضحيات رجال الشرطة تعكس الاستقرار الأمني في الشارع".

وتابع مخلوف، أن حواري كشف كواليس ما حدث في يناير 2011 والفترة التي تولي فيها الوزارة، مضيفا أن اللواء منصور العيسوى أكد لي أن الداخلية بريئة من دماء المتظاهرين في أحداث محمد محمود.

وأكمل الكاتب الصحفي، أنه الوزير السابق أكد لي أن جماعة الأخوان الإرهابية وراء أعمال العنف في الشارع، متابعا أن المشير طنطاوي وجه بضبط النفس في مواجهة الإخوان.

وتابع أن اللواء منصور العيسوي، طلب قرار رسمي من مجلس الوزراء لحماية رجال الشرطة خلال يناير 2011، مستدركا أنه هدد بالإستقالة إذا لم يتم إصدار قرار بحماية أفراد الشرطة.

وأكد الكاتب الصحفي، أن جماعة الأخوان كانت تستهدف الاستيلاء على الاسلحة بمعسكرات الأمن المركزي خلال 2011، مؤكدا أن اللواء قال إن الشرطة برئية من دماء المتظاهرين في أحداث محمد محمود.
 


 


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سعود الريس: السعودية لها رأي دائم وثابت بشأن إرهاب جماعة الإخوان

رائحة الموت.. السجل الأسود للجماعة الإرهابية فى ذكرى أحداث الاتحادية ..فيديو

المرشد السري.. أحمد موسى يعلق على أول ظهور للإخواني محمود عزت بعد القبض عليه

في محاكمة ضباط قسم حدائق القبة.. الجنايات تكشف للمرة الأولى حقائق عن 25 يناير 2011.. فيديو

ترشيحاتنا

السيطرة على حريق نشب بحوش السكة الحديد في سوهاج

شتي في مصر .. برامج سياحية شاملة الطيران وفنادق 5 نجوم بـ 3120 جنيها

خاص| أغنى شاب في مصر يكشف عن أغلى سيارة وطائرة قادهما وحب حياته

تامر أمين يكشف عن مفاجأة سارة للأهلى بعد إعلان قرعة مونديال الأندية

أول تعليق من بايرن ميونخ على قرعة كأس العالم للأندية بعد احتمالية ملاقاة الأهلي

هيكل: "شقق العجوزة" مخصصة لمركز الإعلام الأجنبي التابع لـ ماسبيرو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بسبوسة بجوز الهند.. خطوة بخطوة

في عيد ميلادها الـ 41.. إطلالات جريئة لـ مي عز الدين تبرز أنوثتها

فى عيد ميلادها الـ41.. أجرا فساتين مي عز الدين تكشف عن قوامها المنحوت