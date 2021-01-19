ابنة الفنان صلاح ذو الفقار: "أغلى من حياتي" استطاع إثبات قدرات أبي.. فيديو

أكدت منى ذو الفقار ابنة الفنان العظيم صلاح ذو الفقار أنني اعتبر نفسي محظوظة لوجود التليفزيون والانترنت واليوتيوب والافلام التي تذاع طول الوقت مؤكدا انها جعلتنى أشعر أني أبي موجود باستمرار معنا.





وأضافت ذو الفقار خلال لقاء لها لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أن الشخصيات التي كان يقوم بأدائها أبي كانت مشابهة لشخصيتة الواقعية مشيرة إلى أنه كان يمثل بشكل طبيعي وجميع ادواره كانت انسانية فقد كان دمه خفيف وواقعي وشخصية قوية وحازمة ومسئول.





وقالت إنه عندما كان أبي يقوم بأداء دور الأب "كان ساعات يغلط ويقول الكلام اللى كان بيقولهولي" مؤكدة أن ادوار الأب فى المرحلة الأخيرة كانت واقعية خاصة الاب المتفتح والمربي والمهتم.



