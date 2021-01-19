ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ابنة الفنان صلاح ذو الفقار: "أغلى من حياتي" استطاع إثبات قدرات أبي.. فيديو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:30 م
الفنان صلاح ذو الفقار
الفنان صلاح ذو الفقار
Advertisements
محمود محسن
أكدت منى ذو الفقار ابنة الفنان العظيم صلاح ذو الفقار أنني اعتبر نفسي محظوظة لوجود التليفزيون والانترنت واليوتيوب والافلام التي تذاع طول الوقت مؤكدا انها جعلتنى أشعر أني أبي موجود باستمرار معنا.

وأضافت ذو الفقار خلال لقاء لها لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أن الشخصيات التي كان يقوم بأدائها أبي كانت مشابهة لشخصيتة الواقعية مشيرة إلى أنه كان يمثل بشكل طبيعي وجميع ادواره كانت انسانية فقد كان دمه خفيف وواقعي وشخصية قوية وحازمة ومسئول.

وقالت إنه عندما كان أبي يقوم بأداء دور الأب  "كان ساعات يغلط ويقول الكلام اللى كان بيقولهولي" مؤكدة أن ادوار الأب فى المرحلة الأخيرة كانت واقعية خاصة الاب المتفتح والمربي والمهتم.

واستطردت قائلة: أبي قد قرر في عام 1964 انتاج فيلم "اغلى من حياتي" واخرجه محمود ذو الفقار وهو فيلم تراجيدى ورومانسي مؤكدة أن أبي قام بعمل الدور بكل المراحل العمرية وكان بالنسبة له الفيلم الذي انتجه كي يثبت قدراته. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في ذكرى وفاة شادية.. اسمها الحقيقي وسبب طلاقها من صلاح ذو الفقار

في ذكرى وفاة صلاح ذو الفقار.. تعرف على عدد زيجاته وأبنائه

فى ذكرى رحيلهما.. أسرار في حياة صلاح ذو الفقار وسناء جميل

في ذكرى ميلاد صلاح ذو الفقار.. أبرز التفاصيل عن حياته

في ذكرى ميلاده.. صباح البلد يعرض تقريرا عن حياة الفنان الراحل صلاح ذو الفقار

ترشيحاتنا

كان اسمها ريتشارد| من هي راشيل ليفين .. أول المتحولين جنسيا في إدارة بايدن

بسبب إعلان المصروفات.. تعطيل الصفحة الرسمية لمدرسة هيئة قناة السويس الخاصة

تاريخ مواجهات الأهلي وبايرن ميونخ بعد احتمالية مواجهتهما في كأس العالم للأندية

الإفراج عن مركب مصرية محتجزة وعليها 35 صيادا في السعودية .. شاهد

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن تأجيل الفيفا انتخابات اتحاد الكرة.. تفاصيل

الإفتاء: الغسل من الجنابة يكون لظاهر الجسد وليس باطنه.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بسبوسة بجوز الهند.. خطوة بخطوة

في عيد ميلادها الـ 41.. إطلالات جريئة لـ مي عز الدين تبرز أنوثتها

فى عيد ميلادها الـ41.. أجرا فساتين مي عز الدين تكشف عن قوامها المنحوت