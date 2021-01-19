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ارتفاع جرائم العنف المنزلي.. مكتب الأمم المتحدة للجريمة يوضح التداعيات السلبية لفيروس كورونا على العالم

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:13 م
العنف المنزلي
العنف المنزلي
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البهي عمرو
قالت الدكتورة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن انتشار فيروس كورونا كان له تأثير على انتشار بعض الجرائم، وانخفاض البعض الآخر.

وأضافت غادة والي، خلال حوارها ببرنامج "مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن العنف المنزلي ضد المرأة ارتفع بسبب كورونا، وأن جرائم السرقات المنزلية قلت بسبب تواجد المواطنين فى البيت، معلقة "أنه بشكل عام فى حالة انتشار البطالة تتسبب في انتشار الجرائم بين المواطنين".

وكشفت عن أن مشكلات التغذية السليمة والفقر والبطالة تسببت فى تعرض الدول لـ الهشاشة، وكانت أكثر عرضة لـ الاستغلال من قبل الجماعات الإرهابية، وأن تواجد المواطنين لـ ساعات طويلة على الإنترنت بسبب كورونا تسبب فى انتشار جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال، وجرائم الاتجار بالبشر والترويج لأدوية وتطعيمات مغشوشة. 

وكشفت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، عن أن الآثار الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بفيروس كورونا مرتبطة ببعض، موضحة أن البنك الدولي أعلن أن هناك 27 مليون شخص هبطوا تحت خط الفقر الأدنى بسبب كورونا، وأن هناك دولا تعانى من مشكلات كثيرة، وأن هناك 4 ملايين شخص بالعالم ليس لديهم أى نوع من الحماية الاجتماعية فمن يفقد وظيفته لا يوجد له دخل.

ولفتت إلى أن الاستثمارات الأجنبية على مستوى العالم انخفضت 40%، وهناك مشكلات فى الأمن الغذائي، لأن 132 مليون شخص بالعالم يعانون من سوء التغذية وهذا الرقم يتزايد.

وأشارت إلى أن كورونا كان له تأثير على التعليم، فهناك ملايين من الشباب تركوا التعليم، وهناك سيدات فقدن وظائفهن بسبب كورونا.

وأوضحت أن هناك 11 مليون فتاة تركت التعليم من أجل العمل بالقطاع غير الرسمي لمساعدة أسرهن بسبب كورونا، وهناك 250 مليون طالب فى أفريقيا توقفوا عن التعليم لعدم إمكانية بلادهم من إتاحة التعليم عبر الإنترنت. 

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