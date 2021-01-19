أحمد سليمان يكشف كواليس قرار الترشح لخوض انتخابات اتحاد الكرة.. فيديو

قال أحمد سليمان مدرب حراس المنتخب الوطني الاسبق ، إنه أعلن اليوم نيته الترشح في إنتخابات إتحاد الكرة على منصب الرئيس ، موضحا أن هذا القرار جاء لتوفير فترة تحضيرية قبيل عقد الانتخابات المزمعة وإعداد البرامج الانتخابية والنقاش مع الاندية لاقناعهم بالبرنامج الانتخابي .
وأكد "سليمان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون ، أنه يحتاج لوقت تجهيزي قبيل المشاركة في الانتخابات ، قائلًا: " ربنا يكرمنا ونكون إضافة للكرة المصرية ".
وأوضح أنه لم يتم تحديد موعد حتى الان لعقد الانتخابات، معلقا : " سنحترم قرارات الجهات الادارية المحلية في وزارة الشباب والرياضة وإتحاد كرة القدم والعالمية في الفيفا خاصة أن الفيفا هي التي تولت إدارة الكرة المصرية عبر اللجنة الخماسية التي راسها عمرو الجناييني اعقبها الثلاثية وكليهما قدما ويقدما جهودا ملموسة "
وتابع:" أيًا كان موعد الانتخابات سنحترم التواريخ وإعلاني الترشح جاء للتجهيز ".