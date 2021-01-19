أحمد سليمان يكشف كواليس قرار الترشح لخوض انتخابات اتحاد الكرة.. فيديو

قال أحمد سليمان مدرب حراس المنتخب الوطني الاسبق ، إنه أعلن اليوم نيته الترشح في إنتخابات إتحاد الكرة على منصب الرئيس ، موضحا أن هذا القرار جاء لتوفير فترة تحضيرية قبيل عقد الانتخابات المزمعة وإعداد البرامج الانتخابية والنقاش مع الاندية لاقناعهم بالبرنامج الانتخابي .





وأكد "سليمان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون ، أنه يحتاج لوقت تجهيزي قبيل المشاركة في الانتخابات ، قائلًا: " ربنا يكرمنا ونكون إضافة للكرة المصرية ".





وأوضح أنه لم يتم تحديد موعد حتى الان لعقد الانتخابات، معلقا : " سنحترم قرارات الجهات الادارية المحلية في وزارة الشباب والرياضة وإتحاد كرة القدم والعالمية في الفيفا خاصة أن الفيفا هي التي تولت إدارة الكرة المصرية عبر اللجنة الخماسية التي راسها عمرو الجناييني اعقبها الثلاثية وكليهما قدما ويقدما جهودا ملموسة "



