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أحمد سليمان يكشف موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك ..فيديو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:01 م
أحمد سليمان رئيس
أحمد سليمان رئيس نادي الزمالك سابقا
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محمود محسن
نفى أحمد سليمان، مدرب حراس المنتخب الوطني الأسبق، الأنباء التى ترددت عن ترشحه لرئاسة نادي الزمالك وتخليه عن هذا الخيار مقابل خوض انتخابات اتحاد الكرة. 

وأكد "سليمان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "أون"، أن نادي الزمالك مر بفترة عصيبة قبيل تولي زمام أموره من قبل لجنة محترمة، كما أن النادي يحتاج إلى فترة هدوء واتزان، ومن ثم اتخاذ قراره بالابتعاد عن فكرة الترشح للنادي الزمالك، وتقديم أي خدمات تفيد الكرة المصرية أو نادي الزمالك من بعيد دون خوض الانتخابات. 

وأوضح أن هدفه من الترشح لرئاسة اتحاد الكرة المصرى هو الرغبة في ضخ أفكار جديدة وتجديد الدماء وضم كوادر شبابية أكبر. 

وحول الأسماء المرشحة التي لم تعلن حتى الآن رسميًا مثل محمود طاهر وهانى ابوريدة وشوبير، قال "ناس قيمة وقامة رياضية  وأرى أني مؤهل لخوض هذه الانتخابات وادرست الأمور بشكل جيد من فترة سابق وهذه عادتي في اتخاذ قررارات حياتي دائمًا تكون مبنية  غلى دراسة علمية ومنهجية".

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