برلمانية بعد ترفيق المناطق الصناعية: نتمنى عودة الريادة لمدينة دمياط بصناعة الأثاث

قالت النائبة ايفلين متي عضو مجلس النواب، إن الدولة تبذل جهود واسعة للنهوض بالصناعة، وبالأونة الأخيرة تم طرح حوالي 7 مجمعات صناعية وفقا لخطة الحكومة في التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030 والتي تعمل علي تحسين معيشة المواطنين وتوفيرفرص عمل الشباب بجانب مميزات أخري عديدة.





طالبت " متي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بإنشاء ميناء للصيد بمدينة دمياط والتي إشتهرت بإمتهانها العديد من الحرف كالصيد والأثاث وصناعات الحلوي وتجفيف الخضروات والفاكهة، حيث يقوم هذا الميناء علي تنشيط وتسهيل حركة الصيد مجددا مما يدفع إلي زيادة الثروة السمكية والإتجاه إلي التصدير.









وناشدت عضو مجلس النواب، بضرورة منح تسهيلات علي الوحدات الصناعية التي تطلقها الدولة لصغار الصناع والمستثمرين حيث تتمثل في سرعة إجراءات التراخيص ومنح الأراضي بأسعار ملائمة ومقبولة لتمكين الشباب من الإنضمام لهذه المشروعات القومية.









وتابعت النائبة حديثها، قائلة : اتمني أن تأتي خطوات التنمية والإصلاح لتدعم مدينة دمياط وتعيد ريادتها من جديد بإعتبارها صرح عظيم في العديد من الصناعات وعلي رأسها صناعة الأثاث .









جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بشأن خطة ترفيق المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وموقف مدينة الروبيكي للجلود، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.





وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع استعراض بيان تفصيلي بالقطع الصناعية الجديدة وموقف المرافق بها على مستوى الجمهورية.





وكشف البيان عن أنه تم تخطيط المنطقة الصناعية الثامنة في مدينة السادات إلى ( 1076 ) قطعة بمساحات من ( 1500 م2 : 5000م2 ) ومتوقع انتهاء تنفيذ المرافق فى إبريل 2021 ووصلت نسبة الإنجاز 90%، وفي مدينة العاشر من رمضان، تم تخطيط قطعتي أرض بمساحة 710 أفدنة من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتم اعتماد التخطيط من قبل قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم تنفيذ المرافق لإحدى القطعتين، وجار استكمال إنجاز المرافق في القطعة الثانية بنسبة تنفيذ 86% ومتوقع نهوها في فبراير 2021، أما مدينة برج العرب الجديدة، فقد شهدت تخطيط شريحة جديدة بمساحة 100 فدان مكونة من 341 قطعة، موازية لشريط المطار من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية.





وتم استعراض موقف ترفيق الأراضي على مستوى الجمهورية، ففي مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخطيط مساحـــــة ( 1600 فدان ) من المدينة على طريق رئيسي إلى قطــــع أراض بمساحـــــة ( 2000م2 : 15000 م2 )، وفي مدينة بني سويف الجديدة، جار إسناد أعمال تصميم المرافق لنحو 6 قطع بمنطقة الامتداد بمساحة 960 فدانا، ومتوقع تنفيذ المرافق في يونيو 2022، أما مدينة العلمين الجديدة، فإنه جار تنفيذ المرافق لمساحات تتراوح من ( 2 مليون م2: 2.7 مليون م2 كمطور )، ومتوقع تنفيذ المرافق في يونيو 2021، وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية المدرجة بالمخطط الاستراتيجي حوالي 6 آلاف فدان.





وعرضت وزيرة التجارة والصناعة موقف تنفيذ مشروع مدينة الروبيكي، حيث أوضحت الوزيرة أنه تم تعيين رئيس مجلس إدارة جديد لشركة القاهرة للاستثمار والتطوير الصناعي، كما تم التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية والجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، فيما يتعلق برخص المباني لاعتماد الرسومات لإصدار تراخيص البناء للمنشآت، وتم أيضًا حل مشكلة شبكة الحماية المدنية لتواكب الكود المصري بزيادة عدد الطلمبات وتوريدها من خلال الهيئة العربية للتصنيع







