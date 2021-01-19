ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الرى ترصد مخالفة صرف صحى على النيل ووحدة غارقة أمام التليفزيون.. صور

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:06 م
صدى البلد
Advertisements
أمل مجدى
قامت الادارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل بالقاهرة الكبرى التابعة لوزارة الموارد المائية والرى اليوم بالمرور علي إحدى الشركات العاملة بممشي أهل مصر.

تم رصد مخالفة صرف صحي علي النيل مباشرة كما تم رصد مخالفة وحدة غارقة بالنيل امام  التلفزيون بالبر الشرقي للنيل، وتم انذار الشركة بسرعة ازالة المخالفات وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية.

كما تم ايضا تنفيذ بعض قرارات الإزالات بمجرى النيل بتفتيش النيل بالجيزة تحت قيادة المدير العام واشراف مفتش و مهندسى النيل بتفتيش الجيزة.

كما تواصل الوزارة بكافة أجهزتها التصدى لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث، وذلك للحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

الرى ترصد مخالفة صرف صحى على النيل ووحدة غارقة أمام التليفزيون.. صور
الرى ترصد مخالفة صرف صحى على النيل ووحدة غارقة أمام التليفزيون.. صور
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

عاجل.. رئيس النواب يخرج محمد عبد العليم داوود من القاعة ويحيله لهيئة المكتب

خاص.. إجراء جديد من الأهلي ضد إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات.. تفاصيل

بعد تناولهن «تورتة جنسية».. سيدات الجزيرة يواجهن الحبس سنة و300 جنيه غرامة

مصور وناشر «تورتة الجزيرة الجنسية» يواجه الحبس 3 سنوات

كارثة .. رئيس مدينة العياط يفتتح ملعبا خاصا وسط غياب للإجراءات الاحترازية .. شاهد

اعتبروها بنتكم أو أختكم.. شقيق فتاة متغيبة يناشد المواطنين بالبحث عنها ويرصد مكافأة مالية

بشأن العودة للدراسة حضوريا.. بيان مهم من وزارة التعليم السعودية

تم طرده من الجلسة.. مصير النائب محمد عبد العليم داود بعد إحالته إلى هيئة مكتب النواب

ناس مبيطمرش فيها.. الحضري يرد على محمد فضل بـ عنف

أغنى شاب في مصر يروي تفاصيل محاولة سرقته بالإكراه على كورنيش النيل

رئيس نادي الجزيرة تعليقا على واقعة تورتة الأعضاء التناسلية: هنحاسب اللي نشر الصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 41.. إطلالات جريئة لـ مي عز الدين تبرز أنوثتها

فى عيد ميلادها الـ41.. أجرا فساتين مي عز الدين تكشف عن قوامها المنحوت

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف جمال وأنوثة ابنة عمرو دياب