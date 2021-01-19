الرى ترصد مخالفة صرف صحى على النيل ووحدة غارقة أمام التليفزيون.. صور

قامت الادارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل بالقاهرة الكبرى التابعة لوزارة الموارد المائية والرى اليوم بالمرور علي إحدى الشركات العاملة بممشي أهل مصر.





تم رصد مخالفة صرف صحي علي النيل مباشرة كما تم رصد مخالفة وحدة غارقة بالنيل امام التلفزيون بالبر الشرقي للنيل، وتم انذار الشركة بسرعة ازالة المخالفات وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية.





كما تم ايضا تنفيذ بعض قرارات الإزالات بمجرى النيل بتفتيش النيل بالجيزة تحت قيادة المدير العام واشراف مفتش و مهندسى النيل بتفتيش الجيزة.





كما تواصل الوزارة بكافة أجهزتها التصدى لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث، وذلك للحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.



