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غادة والي: جرائم التهريب عبر المطارات انخفضت ولكن ارتفعت عبر البحار خلال كورونا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:06 م
الدكتورة غادة والي
الدكتورة غادة والي
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البهي عمرو
قالت الدكتورة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن معدلات السرقة قلت فى الدول التى كانت تفرض حظر كامل، ولكن بعد تخفيف القيود ارتفعت تلك الجريمة.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج " مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامى رضوان، أنه فى حالى فرض الحظر الكامل يكون هناك انتشار لرجال الشرطة فى كل مكان، والمتهم يخاف أمم يتحرك، بجانب أن المواطنين كانوا يجلسون فى البيت. 

ولفتت إلى أن جرائم التهريب عبر المطارات انخفضت بسبب الإجراءات التى تتخذها الدول، ولكن ارتفعت عبر النهار و البحار. 

وأشارت إلى أن الانشطة غير الشرعية تبحث عن فرصة لتنفيذ أعمالهم، ولذلك قاموا بألابتعاد عن المطارات و ذهبوا للبحار.

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