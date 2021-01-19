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برلمان

رئيس تعليم النواب يطالب بمنح المعاهد غير المرخصة فرصة لتوفيق أوضاعهم قبل الإغلاق الفوري

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:31 م
النائب سامي هاشم
النائب سامي هاشم عضو مجلس النواب
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سماح أنور

قال النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن وزارة التعليم العالي دائما تشن حملات ضبط  للمعاهد غير المرخصة والقيام  بتشمعيها وذلك من قبل اللجان المعنية بها بهذا الشأن في إطار حماية الطلاب و رصد السلوكيات المخالفة للقانون في حالة عدم إستخراج تراخيص بإدارة أي منشأة تعليمية.

و أضاف " هاشم" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنه لابد من إعطاء فرصة للقائمين بأعمال هذه المعاهد من أجل توفيق أوضاعهم والإنضمام بالتبعية الرسمية بالوزارة ثم عمل كافة الإجراءات المطلوبة والتي تعمل علي مواصلة نشاطهم بشكل قانوني، لافتا إلي إن الغلق حل صارم ولكن أحيانا تكون هذه المشروعات إستثمارية تعليمية تخدم الطلاب الذين لم توفقهم درجاتهم في الإلتحاق بجامعة حكومية.

 

ونوه عضو مجلس النواب، عن حتمية وجود مستشفي تابعة بكل كلية للطب بالجامعات الخاصة وذلك من أجل التدريب العملي المستمر، فضلا عن حصول الطالب علي مزايا تتلائم مع قيمة الأموال المدفوعة للإنضمام أي تساوي المميزات مع القيمة.

 

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتسلم أسماء المعاهد غير المرخصة وسيتم اليوم تنفيذ الضبطية القضائية حيالها.

 

وأشار خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، إلى أن الوزارة ليست جهة أمنية، متابعا: ولكن عندما يصل لنا ما يفيد أن هناك جهة غير مرخصة نتخذ الإجراءات الرسمية والقانونية في نفس اليوم بالتشميع أو التعامل مع المحافظ، قائلا: لا رحمة لنا في التعامل مع أي مخالفة قانونية.

 

وأكد وزير التعليم العالي، أنه لا تنازل عن وجود مستشفى جامعي في لدى الكليات الطبية بالجامعات الخاصة، موضحا أن ما يتم فقط هو فترة سماح للجامعات لحين زيادة أعداد الطلاب لديها، إلا أنه لا يتم الاشتراط على التعاقد مع مستشفى جامعي قبل منح الترخيص.

 

وأشار إلى أنه يتفق أيضا مع ما ذكره الدكتور حسام المندوه بشأن أهمية البحث التطبيقي، وأن تكون الأبحاث العلمية لها خدمة حقيقة للتنفيذ على الأرض.

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