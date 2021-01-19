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زواج التجربة يثير ضجة في مصر.. والإفتاء: حرام وباطل.. فيديو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:14 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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إبراهيم القادري
عرضت قناة العربية فيديو عن زواج التجربة الذى يثير ضجة في مصر 
واكد الفيديو ان الازهر حرم هذا الزواج موضحا ان هذا الزواج ابتكر لاثارة الجدل في مصر .

وأضاف الفيديو ان هذا الزواج يشترط بقاء الزوجين معا لفترة محددة بشروط خاصة وبعد ذلك يتفقان علي الاستمرار او الطلاق وأشار الفيديو الى ان القصة بدأت من محامي لجات اليه امراه لرفع دعوى طلاق فقام بوضع عقد فيه شرط على الزوج يمنحه مدة زمنية لاتمامها او يقع الطلاق .

واوضح الفيديو ان دار الافتاء المصرية  أكدت أن العقد باطل  واكدت ان الشروط الباطلة تفسد العقد لو كان صحيحا .
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