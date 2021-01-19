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رياضة

الدنمارك يحقق العلامة الكاملة ويسحق الأرجنتين 31 - 20 في مونديال اليد

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:18 م
صدى البلد
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محمد سمير
حسم المنتخب الدنماركي لكرة اليد صدارة المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021، بعد الفوز على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 31-21 فى اللقاء الذى جمعهما على الصالة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للدور الأول من المونديال.

فشل طموح راقصى التانجو فى هزيمة خبرات الدنمارك الكبيرة الذى وجه لاعبوه اليوم رسالة قوية لجميع المنافسين على اللقب بعد الأداء الرائع والمنظم وقوة التصويبات والانتشار الجيد وسرعة الهجوم والارتداد للدفاع.

ويعد هذا الفوز هو الثالث على التوالي للمنتخب الدنماركي حامل لقب البطولة الذى عزز بدايته القوية فى رحلة الدفاع عن لقبه ببطولة العالم الـ 27.

والتقى الدنمارك، الأرجنتين قبل لقاء اليوم 7 مرات حقق فيها المنتخب الدنماركى 6 انتصارات وتعادل واحد.

وحجز كل من الأرجنتين والبحرين مقعدا في الدور الرئيسي للبطولة بعد تحقيق راقصى التانجو لانتصارين فى أول جولتين على البحرين والكونغو، والأخير فشل فى التأهل إلى الدور الرئيسى للبطولة بعد خسارته اليوم أمام البحرين.

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