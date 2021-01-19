ترامب يتلقى تحذيرا مقلقا يمنعه من العفو عن نفسه حتى الآن.. ماذا قال محاموه؟

تلقى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، تحذيرًا مقلقًا ليلة السبت الماضي، بشأن العفو عن نفسه أو أسرته قبل رحيله عن البيت الأبيض.





ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، عقد ترامب اجتماعًا مطولًا مع مستشاريه القانونيين، حيث تم تحذيره من العفو الذي كان يأمل في منحه لعائلته، مؤكدين له أنه سيضعه في موقف خطير من الناحية القانونية، وربما يجعله معرضا للانتقام منه.





كذلك، تم تحذير ترامب أيضًا من أن العفو عن عدد من المشرعين الجمهوريين، سيثير غضب الجمهوريين في مجلس الشيوخ الذين سيقررون مصيره في محاكمة عزل ثانية مقبلة.





وحسب الشبكة الأمريكية، قدم بات سيبولوني، محامي البيت الأبيض، وإريك هيرشمان، المحامي الذي دافع عن ترامب في أول محاكمة لعزله، تحذيرات خطيرة بينما كان الرئيس وابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر يستمعون.





وانضم محامون آخرون عبر الهاتف وأكدوا التحذيرات، موضحين جميعًا أنه لا ينبغي أن يعفو عن نفسه أو عائلته أو أي نواب من الحزب الجمهوري بطريقة مستقبلية ما لم يكن مستعدًا لسرد جرائم محددة.





وكان ترامب قد استمر في طرح فكرة العفو عن نفسه وعائلته في الأيام الماضية، لكن الاجتماع الذي عقد مساء السبت في البيت الأبيض يعكس أن هذه الفكرة هدأت في باله.





وذكرت "سي إن إن" أنه في حين أن ترامب غالبًا ما يتجاهل النصيحة التي لا تعجبه ويتفق معها، لكن تحذيرات السبت، أخافته بطريقة لم يفعلها سوى قلة من الأشخاص، حسبما قال شخص مطلع.





ومن المتوقع أن تحتوي الدفعة الأخيرة من قرارات العفو التي صدرت في وقت لاحق اليوم ، على عدد قليل من المجرمين المثيرين للجدل.





وأفادت الشبكة الأمريكية بأنه لا يزال بإمكان ترامب تغيير رأيه، حيث يحتفظ بصلاحيات الرأفة والعفو الشامل حتى ظهر غد الأربعاء، قبل رحيله وتنصيب بايدن في الرئاسة.





لكن مسؤولي البيت الأبيض وغيرهم ممن هم على دراية بالموضوع وصفوا ترامب بالصامت والقلق بسبب محاكمة عزله المعلقة والمشاكل القانونية المتصاعدة، في أعقاب اقتحام مبنى الكابيتول.