أخبار التوك شو.. مفاجأة تامر أمين السعيدة للأهلي.. ورد ناري من أحمد موسى على وزير الإعلام.. والمنشآت الفندقية تعلن خبرا سارا للسياحة الداخلية

تناولت برامج التوك شو أمس الاثنين العديد من القضايا والموضوعات الهامة نرصدها لكم خلال التقرير التالي:
شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على وزير الإعلام أسامة هيكل وزير الإعلام، قائلا:"حيرتنا معاك يا أسامة هيكل، وكتب هيكل على صفحته على الفيس بوك حيرتنا معاك يا أحمد موسى".
وأضاف موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنا دعمت أسامة هيكل فور توليه وزارة الدولة للإعلام، متابعا أنه أشعر بالسعادة بما تحدث به نواب البرلمان بشأن وزير الدولة للإعلام.
كشف الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تفاصيل إنشاء مصنع “mDf” من مخلفات النخيل، مؤكدا أن مصر فيها 16 مليون نخلة بجميع المحافظات.
وأضاف التراس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدولة تولي أهمية مشروعات تدوير المخلفات، لافتا إلى أن هناك اتفاقية لإنشاء مصنع تدوير مخلفات النخيل بالوادي الجديد.
قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، إنه كلام الداعية أحمد كريمة ليس له أساس ديني أو علمي، لافتًا إلى أن المومياوات التي ستعرض في متحف الحضارة ليس بها أي اثارة.
وأضاف الدكتور زاهي حواس، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن عرض المومياوات في متحف الحضارة فيه تمجيد لمصر وعظمتها وحضارتها، بعيدا عن إهانة المومياوات أو آثارتهم.
وأوضح أن حديث الدكتور أحمد كريمة "فرقعة إعلامية"،و استغلال الدين في سبيل رأي غير علمي خطأ ولا احترم ذلك، مؤكدا أن المومياوات تمجد الملوك، من خلال عمليات التحنيط، والتاريخ الكامل للملوك.
شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على تحقيق نيويورك تايمز الأخير بشأن الأوضاع الصحية في مصر خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، قائلا:"أيه العجب ده، وجعاكم مصر أوي كده".
وأضاف موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن ما ارتكبته نيويورك تايمز بشأن الأوضاع الصحية في مصر جريمة، متابعا أن نيويورك تايمز تجاهلت ما يحدث في أمريكا وانتشار كورونا الكبير هناك وركزت على مصر.
ال "بيتر ناثان"، عضو غرفة المنشآت الفندقية، إن مبادرة "شتّي في مصر"، مبادرة حكومية لإنعاش السياحة الداخلية وهدفها دعم وتشجيع السياحة بشكل عام، والوزارات تعمل على توفير تخفيضات للمواطنين.
وأضاف "ناثان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن التخفيض يصل لـ 25%، وسعر تذكرة الطيران الداخلى تتراوح بين 1500 جنيه و2000 جنيه ذهابًا وعودة.
ولفت عضو غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن المبادرة بدأت من 15 يناير وحتى 28 فبراير، وستكون هناك خدمات فندقية ووجبات مميزة.
قال الإعلامي تامر أمين، إن الجميع كان ينتظر قرعة مونديال الأندية، لمعرفة الفرق التى ستواجه النادي الأهلي، ولكن بعد إعلان القرعة الجميع فى حالة قلق.
وأضاف خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن الأهلى سيواجه الدحيل القطري وفى حالة الفوز يقابل فريق بايرن ميونخ .
قال الإعلامي تامر أمين، إن فريق نادي الزمالك تصدر الدوري المصري اليوم، بعد الفوز على الجونة بنتيجة 1-0.
وأضاف خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن لاعب الفريق يوسف أوباما أحرز هدف المباراة بتسديدة من الخارج.
وتابع " مش عارف أيه حكاية التسديد اللى من خارج المرمي، اللى بيعمله فريق الزمالك" مشيرا إلى أنه أهلاوي ولكن سعيد بما يقدمه فريق الزمالك فى الدوري خلال هذا العام.
وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزًا مهما على الجونة بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.
بدأ اللقاء بضغط هجومي من لاعبي الجونة على مرمي شباك أبو جبل من أجل إحراز الهدف الأول وتمكن لاعبو الزمالك من التصدي لكافة الهجمات والعودة سريعا وإحراز هدف التقدم في الدقيقة "10" من عمر اللقاء.