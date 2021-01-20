أخبار التوك شو.. مفاجأة تامر أمين السعيدة للأهلي.. ورد ناري من أحمد موسى على وزير الإعلام.. والمنشآت الفندقية تعلن خبرا سارا للسياحة الداخلية

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على وزير الإعلام أسامة هيكل وزير الإعلام، قائلا:"حيرتنا معاك يا أسامة هيكل، وكتب هيكل على صفحته على الفيس بوك حيرتنا معاك يا أحمد موسى".

وأضاف موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنا دعمت أسامة هيكل فور توليه وزارة الدولة للإعلام، متابعا أنه أشعر بالسعادة بما تحدث به نواب البرلمان بشأن وزير الدولة للإعلام.





كشف الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تفاصيل إنشاء مصنع “mDf” من مخلفات النخيل، مؤكدا أن مصر فيها 16 مليون نخلة بجميع المحافظات. وأضاف التراس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدولة تولي أهمية مشروعات تدوير المخلفات، لافتا إلى أن هناك اتفاقية لإنشاء مصنع تدوير مخلفات النخيل بالوادي الجديد.

زاهي حواس: حديث أحمد كريمة عن إثارة المومياوات فرقعة إعلامية قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، إنه كلام الداعية أحمد كريمة ليس له أساس ديني أو علمي، لافتًا إلى أن المومياوات التي ستعرض في متحف الحضارة ليس بها أي اثارة.

وأضاف الدكتور زاهي حواس، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن عرض المومياوات في متحف الحضارة فيه تمجيد لمصر وعظمتها وحضارتها، بعيدا عن إهانة المومياوات أو آثارتهم.

وأوضح أن حديث الدكتور أحمد كريمة "فرقعة إعلامية"،و استغلال الدين في سبيل رأي غير علمي خطأ ولا احترم ذلك، مؤكدا أن المومياوات تمجد الملوك، من خلال عمليات التحنيط، والتاريخ الكامل للملوك.

مصر وجعاكم قوى .. أحمد موسى يفتح النار على نيويورك تايمز شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على تحقيق نيويورك تايمز الأخير بشأن الأوضاع الصحية في مصر خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، قائلا:"أيه العجب ده، وجعاكم مصر أوي كده".

وأضاف موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن ما ارتكبته نيويورك تايمز بشأن الأوضاع الصحية في مصر جريمة، متابعا أن نيويورك تايمز تجاهلت ما يحدث في أمريكا وانتشار كورونا الكبير هناك وركزت على مصر.

المنشآت الفندقية تعلن خبرا سارا بخصوص السياحة الداخلية



