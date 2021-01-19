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رياضة

ليستر يتقدم على تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:13 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تقدم فريق ليستر سيتي على تشيلسي، بهدفين مقابل لا شيء، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح النيجيري نديدي التسجيل لـ ليستر في الدقيقة السادسة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وأشار حكم المباراة لاحتساب ضربة جزاء لتشيلسي في الدقيقة 44 بعد عرقلة إيفانز مدافع ليستر لـ هافريتز، لكن بعد العودة لتقنية الفيديو تبين ارتكاب المخالفة من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 45،أحرز جيمي ماديسون الهدف الثاني لـ ليستر، لينتهي الشوط الأول بتقدم الثعالب بهدف نظيف.

ويحتل ليستر المركز الثالث برصيد 35 نقطة، فيما يحتل تشيلسي المركز الثامن برصيد 29 نقطة.
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